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İSTANBUL

FETÖ’ye çifte darbe

İstanbul’da Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) mahrem yapılanmasına ve aday numarası üzerinden yapılan kodlamalarla askeriyeye sızmış militanlarına yönelik operasyon yapıldı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
FETÖ’ye çifte darbe
​FETÖ’ye çifte darbe

İstanbul’da Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) mahrem yapılanmasına ve aday numarası üzerinden yapılan kodlamalarla askeriyeye sızmış militanlarına yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) ve Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yöntemiyle TSK’ya sızdığı tespit edilen FETÖ’cüleri yakalamak için çalışma başlatıldı. 2012, 2014 ve 2015 yıllarında, JAMYO ve JATEK mülakat sınavlarında, aday numarası üzerinden yapılan özel kodlama ile mülakat sınavlarından geçirilen 13 FETÖ’cünün TSK’ya sızdığı belirlendi.

KODLAMA İLE TSK’YA SIZDILAR

Aday numarasındaki sayıların toplamının 10, 13 ve 15 olan adayların FETÖ’cü olduğu ve mülakattaki komisyon üyeleri tarafından mülakatlardan geçirildiği tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler aktif bir polis, muvazzaf bir astsubay, infaz koruma memuru ve zabıtanın aralarında olduğu 17 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Samsun, Malatya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yaptı. 13 şüphelinin yakalandığı operasyonda çok sayıdaki örgütsel dokümana da el konuldu.

8 İLDE MAHREME DARBE

İstanbul’da FETÖ’ye yönelik yapılan ikinci operasyon ise örgütün mahrem yapılanmasına oldu. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aralarında görevde olan doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu FETÖ şüphelilerini belirledi. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Muğla ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 28 adrese düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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