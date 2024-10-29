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Fetullah Gülen ile ilgili bomba iddia: Ölümünü gizlediler tabutun içi boştu

Fetullah Gülen ile ilgili bomba iddia: Ölümünü gizlediler tabutun içi boştu

Lokman Özdemir
11:0729/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Teröristbaşı Fetullah Gülen için düzenlenen tören
Teröristbaşı Fetullah Gülen için düzenlenen tören

Geçtiğimiz günlerde ölen ve ABD'deki terör kampında gömülen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 29 Mayıs'ta öldüğü fakat bunun örgüt tarafından gizlendiği iddia edildi. Örgütün teröristbaşının ölümünü gizleme sebebini ise FETÖ'ye bayrak açan isimlerden Latif Erdoğan açıkladı. Erdoğan "Cenaze merasimi dedikleri şey seremoniydi. Boş bir tabuta abdestsiz namaz kıldılar" dedi.

Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin sorumlusu olan teröristbaşı
Fetullah Gülen
sığıntı olarak yaşadığı ABD'de 83 yaşında öldü.

Yazar Latif Erdoğan ise FETÖ elebaşı
Fetullah Gülen
'in aslında 29 Mayıs'ta öldüğünü söyledi.

Latif Erdoğan

"Daha önce öldü"


A Haber'de katıldığı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdoğan örgütte iki grup arasındaki liderlik yarışına da değindi.


Erdoğan Gülen'in daha önce öldüğünü ancak ölümünün örgüt üyelerini kontrol altında tutmak için gizlendiğini belirtti.





"5 ay gizlediler"


Erdoğan'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle:

"Ben 29 Mayıs'ta o kişinin öldüğüne inanıyorum. Bilgiyle bunu söylüyorum. Kendi örgütlerinden bile 5 ay gizlediler toparlanmak için bir araya gelmek için. O tamamen bir tiyatroydu.


"Gülen o gömdük dedikleri yerde değil"


Cenaze merasimi dedikleri şey seremoniydi. Boş bir tabuta abdestsiz namaz kıldılar. Kesinlikle Gülen o gömdük dedikleri yerde değil. O boş tabutu gömdüler oraya."





#Fetullah Gülen
#FETÖ
#Latif Erdoğan

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