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Gülen'in tabutu başındaki 3 hainin kimlikleri tespit edildi

Gülen'in tabutu başındaki 3 hainin kimlikleri tespit edildi

11:0726/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
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Teröristbaşı Fetullah Gülen için düzenlenen ayin
Teröristbaşı Fetullah Gülen için düzenlenen ayin

Geçtiğimiz günlerde ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için düzenlenen cenaze törenine katılan ve yüzlerini gizleyen 3 örgüt mensubunun kimlikleri ortaya çıktı.

2016’daki hain darbe girişiminin baş aktörü olan FETÖ lideri Fetullah Gülen, 20 Ekim’de öldü. 86 yaşındaki Gülen’in ölümü, örgüt içinde büyük bir üzüntü yaratırken, Türkiye’de ise bu haber memnuniyetle karşılandı


Gülen’in ölümünün ardından örgüt üyeleri cenaze töreni için hazırlıklara başladı. Teröristbaşı için Pensilvanya’da, bir beyzbol sahasında cenaze töreni düzenlendi.



FETÖ lideri Gülen’in cenaze törenine Amerika’da binlerce hain katıldı. Katılımcılar, yüzlerini gizleyerek görüntü vermekten kaçınırken, yüzlerini saklayan bazı örgüt mensuplarının kimlikleri de tespit edildi.



Kimlikleri belli oldu


Eski Binbaşı
Ahmet Kalkan
, eski Tümamiral
Mustafa Zeki Uğurlu
ve eski Binbaşı
Engin Büker
'in cenazede yüzlerini gizleyen örgüt üyeleri arasında olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz'da NATO'da görevliydi


Mustafa Zeki Uğurlu 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında NATO'da görevliydi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Uğurlu’nun o tarihlerde de ABD'de bulunduğu ve örgütte üst düzey bir pozisyonda görev aldığı biliniyor. Uğurlu'nun cenazede görülmesi FETÖ ve ABD ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.


Uğurlu'nun gizli belgeleri Gülen'e verdiği de söyleniyor.


Firari eski binbaşı Engin Büker'in FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki isimlerle irtibatı ortaya çıkmıştı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına firar eden askerler arasında yer alan Büker'in ismi ise sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye aleyhinde karalama yapan örgüt mensupları arasında yer alıyor.


#FETÖ
#Fetullah Gülen
#ABD

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