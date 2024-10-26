Gülen'in tabutu başındaki 3 hainin kimlikleri tespit edildi

2016’daki hain darbe girişiminin baş aktörü olan FETÖ lideri Fetullah Gülen, 20 Ekim’de öldü. 86 yaşındaki Gülen’in ölümü, örgüt içinde büyük bir üzüntü yaratırken, Türkiye’de ise bu haber memnuniyetle karşılandı

Gülen’in ölümünün ardından örgüt üyeleri cenaze töreni için hazırlıklara başladı. Teröristbaşı için Pensilvanya’da, bir beyzbol sahasında cenaze töreni düzenlendi.

Mustafa Zeki Uğurlu 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında NATO'da görevliydi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Uğurlu’nun o tarihlerde de ABD'de bulunduğu ve örgütte üst düzey bir pozisyonda görev aldığı biliniyor. Uğurlu'nun cenazede görülmesi FETÖ ve ABD ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.