Fetullah Gülen öldü mü? Coşkun Başbuğ 'şeytani yapıdan her şey beklenir' diyerek teröristbaşının nerede olabileceğini açıkladı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğüne dair haberler başta sosyal medya olmak üzere bir anda gündeme geldi. Ardından Türkiye'ye iade edildiğine dair iddialar da ortaya atıldı. Son olarak FETÖ elebaşının bir fotoğrafı daha servis edildi. Son fotoğraf birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.





CNN Türk yayınında konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, FETÖ elebaşının servis edilen fotoğraflarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.





Coşkun Başbuğ'un açıklamaları şöyle:





Kareler öldükten sonra mı çekildi ya da son anları mıydı? Sağ olduğunu ispat amacı var. Bu fotoğrafların yayınlanma amacı bu... Madem böyle bir amacın peşindesin niye video değil? İki fotoğraf arasında bariz farklar olduğunu görüyoruz. Burada biraz daha canlı duran bir fotoğraf... Diğerinde ölmüş bir kişinin bir fotoğrafının çekildiği yönde ciddi şüpheler var. Fotoğrafın çekildiği 25 Mayıs'ta hava durumu konusunda yapılan araştırmalarda kıyafetin çok kalın olduğu belirtiliyor. Tabii ABD'deyse...

















Kulaktaki morarma





Fotoğrafta ilk göze batan kulakta morarma, gözlerdeki donu bakış.. Ve kıyafetler çok tartışılıyor. Bir diğer ayrıntı da servis edilen kahve görüntüleri... Şeker hastası olduğu biliniyor. Şeker hastasına çikolata ya da şeker ikram edilir mi? Düşülmemesi gereken bir hata... Bu fotoğrafın zorlama olduğu yönünde ilk şüphe uyandıran kare.





Kanada şüphesi





Nerede olduğu çok tartışılıyor. Yanındaki elektrik sistemine bakıldığında Kanada-ABD ihtimali kuvvetleniyor.









Hava sıcaklığı-kıyafet uyumsuzluğu





Mevcut hava sıcaklığı ile üzerindeki kıyafet kesinlikle uyuşmuyor. Bir hafta içinde sürekli aynı kıyafet mi giydirildi? Yoksa fotoğraflar aynı dönemde mi çekildi?





"Şeytani yapıdan her şey beklenir"





Böylesine şeytani bir yapı ki her şey beklenir. Buradaki esas amaç teröristbaşının ağzından yeni vekilin adını alabilmek. Daha sonra kullanırlığı bittiği için faaliyetleri sonlandırmak.





"CIA bunu profesyonelce yapar"





Benim ilk dikkatimi çeken bir korkuluk var ve dar bir alan var. Fotoshop olma ihtimali var. CIA gibi bir yapıyı konuştuğumuz için bunu profesyonel olarak yaparlar. Biz daha çok servis edilen malzemeden, oturuş şeklinden ve kıyafetinden analiz yapıyoruz.



















