17 ilde FETÖ'cüler kıskaca alındı: 72 gözaltı

FETÖ'ye yönelik devam eden operasyonlarda 17 ilde son 4 günde "Kıskaç-19" operasyonlarının düzenlendi.
Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, örgütün sözde 'emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi.
72 gözaltı
ETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edilen 72 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.