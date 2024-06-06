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17 ilde FETÖ'cüler kıskaca alındı: 72 gözaltı

17 ilde FETÖ'ye yönelik son dört gündür yapılan 'Kıskaç-19' operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı.

Pınar Görgü
08:05 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:43 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

FETÖ'ye yönelik devam eden operasyonlarda 17 ilde son 4 günde "Kıskaç-19" operasyonlarının düzenlendi.


Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, örgütün sözde 'emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi.


72 gözaltı

ETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edilen 72 şüpheli yakalandı.


Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaçırıldığı iddia edilmişti: Pensilvanya'daki çiftliği sessizliğe büründü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden başka bir yere götürüldüğü iddiaları güçlenirken, görüntülenen çiftlik alanının sessizliği dikkati çekiyor. 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği karargahından kaçırıldığı iddiası yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından gündeme getirilmişti. Örgüte ait yayın organlarında adı “Golden Generation Worship & Retreat Center” olarak geçen FETÖ karargahına ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi.

6 ülke ve 5 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi: 9 şüpheli yakalandı

Malatya merkezli 6 ülke ve 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca, yurt dışındaki FETÖ yöneticilerinden sosyal medya aracılığıyla aldıkları talimatlar doğrultusunda Türkiye'de örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, örgüte yeni eleman temini ve örgüt üyelerine finansal destek sağladıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Malatya merkezli ABD, Kanada, İspanya, Hollanda, Belçika ve Almanya ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Elazığ’da gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, örgüt üyelerine dağıtıma hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık değeri 960 bin lira olan menkul kıymet ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin örgütsel iletişimi "Signal" isimli haberleşme uygulaması ve sosyal medyada sohbet odaları yoluyla sağladığı tespit edildi.


#FETÖ
#Kıskaç operasyonu
#emniyet
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