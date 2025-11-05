Fidan’ın son durağı Finlandiya

Dün Finlandiya’ya giden Fidan, Finlandiyalı mevkidaşı Elina Valtonen ve Finlandiya Parlamentosu Başkanı Jussi Hallaaho ile görüşecek. Finlandiya Parlamentosu’nda düzenlenecek “Türkiye-Finlandiya İş Birliği” etkinliğinde de konuşma yapması öngörülen Fidan, Finlandiya’da yaşayan Tatar toplumu ile de bir araya gelecek. Arktik bölgesinde geliştirilebilecek iş birliklerinin, ikili ilişkilerin ufkunu genişletebileceği değerlendiriliyor. Fidan’ın temaslarında Finlandiya’nın Türkiye’nin AB üyelik sürecine desteğine duyulan memnuniyet dile getirilecek. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu’nun ilerletilmesi yönündeki beklentiler aktarılacak. Küresel platformlarda ortak diplomatik katkı konuları da gündemde olacak. Türkiye ve Finlandiya’nın BM ve AGİT bünyesinde öncülüğünü yürüttüğü Arabuluculuk Dostlar Grupları’nın işlevsel rolü hatırlatılacak. Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barış ilkesi çerçevesinde sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalardaki kararlılık da öne çıkarılacak. Ayrıca Gazze’de sağlanan ateşkese uyum, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve yeniden imar sürecinin hızlandırılması konuları da önemli başlıklar arasında.