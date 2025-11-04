İsrail'e uluslararası baskı devam etmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul›da ‹Gazze Zirvesi› yapıldı. Zirveye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün›ün dışişleri bakanları katıldı. Toplantı öncesinde Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve BAE ile Katar’ın temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi.

SORUMLULUK BİLİNCİYLE BİR ARAYA GELDİK

Toplantı sonrası Hakan Fidan, açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Gazze Zirvesi, İstanbul’da 6 ülkenin temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, “Gazze’de ateşkesi sabote eden, barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir. Biz barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Görev gücü görüşmeleri sürüyor” dedi. İsrail’in ateşkesi ihlal ettiğini belirten Bakan Fidan, Gazze’de oluşturulması planlanan görev gücüne dair ise “Görev gücünün tanımına göre ülkeler karar verecek” diye konuştu.

SOYKIRIMIN TEKRARLAMASINI İSTEMİYORUZ

İstanbul’da bölgesel ve istikrar açısından son derece önemli bir toplantı olduğunu dile getiren Bakan Fidan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 7 kardeş ülke liderlerinin ABD Başkanı Trump ile Newyork’ta yaptığı toplantı bildiğiniz gibi yeni bir süreci başlatmıştı. Akabinde Sharm El Şeyh’te ortaya çıkan barış umudu bütün dünyanın desteğini kazandı. Varılan anlaşma kapsamında rehine ve mahkumların takasıyla, insani yardımların girişi başlamış, İsrail güçleri ilk etapta belirlenen hatta geri çekilmeye başlamış ve Gazze’nin kuzeyine geri dönüşler gerçekleşmiştir. Ancak mutabakatın harfiyen uygulanması konusunda bildiğiniz gibi sorunlar da yaşanmaktadır. İsrail ateşkesi düzenli biçimde ihlal ediyor, insani yardımın ihtiyaç duyulan düzeyde ulaşmasına engel oluyor. Artık son derece kritik bir aşamaya ulaşmış durumdayız. Bugün toplantıya katılan ülkelerin ortak görüşü, Gazze’deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz. Ateşkesin sürmesini ve iki devletli kalıcı barışın tesisi yönünde adımlar atılmasını sonuna kadar destekliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı devam ettirmesi gerekiyor” dedi.

ATEŞKESTEN BU YANA ÖLÜM VAR

İsrail’in ateşkes ilanından bu yana 250’ye yakın Gazzeli’yi öldürdüğüne vurgu yapan Bakan Fidan, “Filistinlileri provoke etmeye çalışan bu saldırılara bir an önce son verilmeli. İsrail insani yardımları ulaştırma konusunda da üzerine düşeni yerine getirmiyor. Mutabakata göre günlük 600 insani yardım kamyonu ve 50 akaryakıt tankerinin girişine izin verilmesi gerekiyor. Ama biz bu miktarın içeri girdiğini görmüyoruz. İsrail’in bu politikası nedeniyle insani yardımlar, depolarda veya kamyonlarda bekliyor” diye konuştu.

HAMAS KOMİTEYE DEVREDEK

Toplantıda Gazze’nin yönetimi konusunda da görüşmelerin yapıldığını anlatan Fidan, Hamas’ın Gazze’nin iradesini Filistinlilerin iradesini ortaya koyabilecek bir komiteye devretmeye hazır olduğunu vurguladı. Bakan Fidan sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki günlerde kurulması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü’nün görev tanımına ilişkin müzakereleri de kendi aramızda görüştük. Bu sürecin anlaşmanın arabulucuları ve Filistin tarafıyla uzlaşı halinde yürütülmesi gerektiği konusunda hemfikiriz.”

ÇABALARI OLUMLU KARŞILIYORUZ

Gazze’nin yeniden toparlanma ve yeniden imar faaliyetleriyle ilgili uluslararası koordinasyonun önemine dikkat çeken Fidan, “Özellikle kış ayları yaklaşırken bu alanda somut adımların atılması gerekiyor. Gazze’nin yeniden ayağa kalkması, Filistin halkının geleceğe dair inancının yeşermesi gerekmektedir” değerlendirmesi yaptı. Filistinliler arası uzlaşı çabalarının da bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini hatırlatan Fidan, “Bu çabaları olumlu karşılıyoruz. Filistinliler arası sağlanacak birlik, Filistinlilerin uluslararası toplum nezdinde temsilini de güçlendirecektir” diye açıkladı.

ORTA DOĞU İSTİKRAR ÜRETEBİLİR

Ortadoğu’nun geçmişte de krizlerle karşı karşıya kalsa da barışı ve istikrar üretmiş bir coğrafya olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, “Krizi sürdürmek için temelsiz gerekçelere, bahanelere sığınmaya gerek yoktur. Ateşkesi sabote eden, barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir. Filistinlilerin gösterdiği irade, karşılık bulmalıdır. Barışa giden süreç korunmalıdır. Bu yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Biz bu erdemlere sahip ülkeler olarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.







