​Fikir yok küfür var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Batı medyasınca kritik dönemlerde bilinçli olarak hedef seçiliyor ve spekülatif manşetlerle yıpratılmaya çalışılıyor. Batı medyasının, Erdoğan nefretini körüklemekle ilgili dosyası hayli kabarık. Son örneği “demokrasi” adını taşıyan sözde Yunan gazetesi Dimokratia oldu. Dimokratia’nın izinden gittiği diğer skandal manşetler ise tek tek şöyle:

GÜNDEM İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yunan gazetesine sert tepki: Bu utanmazlığın hesabı sorulmalı

SKANDAL KAPAK BİLBOARDLARDA

Fransa’nın Le Point dergisi, “Le dictateur Jusqu’ou ira Erdoğan?(Diktatör Erdoğan nereye kadar gidecek?)” skandal başlığıyla kapağına Erdoğan’ı taşımıştı. Bununla da yetinmeyip derginin kapağı bilboardlara asıldı. Le Point, bir başka sayısında da Erdoğan'ı kapağına taşıyarak "Türkiye: Batı'yı korkutan ülke" başlığını kullanmıştı.

OYNAT 02:04 Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan basınında atılan skandal manşetle ilgili açıklama: Maalesef seviye bu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan gazetesi tarafından atılan skandal başlıkla ilgili Yunan Büyükelçi'nin bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Çavuşoğlu, ''Bu aslında ne kadar alçaldıklarını gösteriyor maalesef. Yunan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz. Bu olayı kınadıklarını güçlü bir şekilde söylediler. Bugüne kadar bir çok konuda olumlu bir adım atamaması yada cesur şekilde davranamamasının sebebi de bu kamuoyu ve duygusunu yansıtan basındır. Maalesef seviye bu'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ERDOĞAN'A HAKARET ŞİİRİ

İngiltere'nin The Spectator dergisinin yazarlarından Douglas Murray ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret şiiri yarışması" düzenlemişti. Almanya devlet televizyonunda da Erdoğan'a hakaretler içeren şiire yer verilmişti.

ALMAN BASININDA KÜSTAH İFADELER

Almanya’nın Bild gazetesi, gazetenin birinci sayfasının üçte ikisini ve ikinci sayfasının tamamını Erdoğan’a ayırarak “Bild, gerçeği Erdoğan’ın yüzüne söylüyor” başlığıyla çıktı. Alt başlıkta ise Erdoğan’ın bir ziyareti öncesi “Demokrat değilsiniz! Burada istenmiyorsunuz!” denildi.

Diğer bir Alman dergisi Der Spiegel de terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü haberini Erdoğan'ın fotoğrafıyla duyurarak skandala imza atmıştı. Daha önce de Erdoğan hakkında küstah ifadelere yer veren dergi, 2016 yılında kapağında Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel illüstrasyonlarına bir arada yer vermiş "Korkunç dost: Erdoğan, özgürlük ve demokrasiye karşı savaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Yunan gazetesi hakkında suç duyurusu

Alman Stern dergisi, de 'Şantajcı' başlığının atıldığı kapakta, "Tehditler, provokasyonlar, Nazi karşılaştırması... Erdoğan Almanya'yı nasıl baskı altında tutuyor?" gibi nefret suçuna varan çirkin ifadeler kullanmıştı. Alman Der Tagespiegel gazetesi ise Erdoğan'ın çizildiği skandal bir karikatürü kapak yapmıştı.

SEÇİMLERE MÜDAHALE

İsviçre gazetesi Blick ise 2017’deki anayasa referandumu için haddini ve maksatları aşarak küstahça bir manşetle çıkmıştı. Gazete hem Türkçe hem de Almanca, “Erdoğan'ın diktatörlüğüne hayır oyu kullanın” çağrısında bulunarak “İsviçre’de yaşayan bütün Türkleri 16 Nisan’da hayır oyu kullanmaya davet ediyoruz” demişti.