Gündem Fikirtepeye trafiği rahatlatacak 874 metrelik kavşak viyadüğü yapılıyor
İSTANBUL

Fikirtepe'ye trafiği rahatlatacak 874 metrelik kavşak viyadüğü yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi'ndeki trafiği rahatlatmak amacıyla 874 metre uzunluğundaki kavşak viyadüğü inşası devam ediyor. Dev kavşak tamamlandığında, İstanbul trafiğini büyük oranda rahatlatması bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Dev kavşak tamamlandığında, İstanbul trafiğini büyük oranda rahatlatacak.
DHA
Dev kavşak tamamlandığında, İstanbul trafiğini büyük oranda rahatlatacak.
Dev kavşak tamamlandığında, İstanbul trafiğini büyük oranda rahatlatacak.
DHA
Dev kavşak tamamlandığında, İstanbul trafiğini büyük oranda rahatlatacak.
Dev kavşak tamamlandığında, İstanbul trafiğini büyük oranda rahatlatacak.
DHA
Dev kavşak tamamlandığında, İstanbul trafiğini büyük oranda rahatlatacak.

İstanbul'da, 874 metre uzunluğundaki en büyük katlı kavşak viyadüğü Fikirtepe'de inşa ediliyor. Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen dev kavşak tamamlandığında, İstanbul trafiğini büyük oranda rahatlatması bekleniyor.

Proje hayata tümüyle geçirildiğinde Fikirtepeliler İstanbul'un tüm noktalarına direkt olarak bağlantı sağlayabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından, Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi'ndeki trafiği rahatlatmak amacıyla 4 Aralık 2017 tarihinde başlatılan dev kavşak projesinde çalışmalar hızlandı. Bu kapsamda viyadük ayaklarının yüzde 70'i tamamlanırken, viyadüğe çelik kirişlerin monte edilmesine başlandı. Çalışma kapsamında, 8 bin 718 metre (yaklaşık 9 kilometre) yeni karayolu yapılıyor.

7'si ana yol olmak üzere 18 farklı güzergahtan oluşan kavşak çalışmasında, 1 viyadük ve 3 viyadük kolu, 2 U dönüş köprüsü, 1 karayolu altgeçidi, 2 karayolu köprüsü, 3 dere köprüsü, 1 yaya üstgeçidi, 8 bin 718 metre (yaklaşık 9 kilometre) yeni karayolu inşa ediliyor. Projenin 30 Kasım 2019 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında, 160 bin kişinin burada yaşaması öngörülüyor.

İSTANBUL'UN TRAFİK YÜKÜ HAFİFLEYECEK

  • Çalışma ile mevcut O-1 ve D-100 karayollarının kesişme noktası olan Uzunçayır Kavşağı'nın, halen çalışmaları süren Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi sonrasındaki ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Proje tamamlandığında, Fikirtepe Mahallesinin Kadıköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Harem ve Göztepe ile olan Karayolu bağlantıları, mevcut yollara en az trafik yükü getirecek şekilde hizmet verecek.

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