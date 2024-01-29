Fıkralarla CHP: AK Parti üyesi Mevlüt Çağıran'ı belediye başkan adayı gösterdiler

CHP Rize İl Başkanlığı, Parti Meclisi toplantısı sonrasında; Merkez, Çayeli, Hemşin ilçeleriyle Çayeli'ye bağlı Büyükköy Beldesinin belediye başkan adaylarını duyurdu.
Listede, Büyükköy Belde başkan adayı olarak Mevlüt Çağıran'ın ismi yer aldı.
CHP, AK Parti üyesi Mevlüt Çağıran'ı belediye başkan adayı gösterdi
Çağıran, yaşananlar sonrasında kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak AK Parti üyesi olduğunu ve CHP ile hiçbir bağı bulunmadığını açıkladı.
'Komplo' dedi: CHP apar topar listeyi sildi
Hakkında çıkan haberleri 'komplo' olarak nitelendiren Çağıran, "Benim adıma düzenlenen asılsız aday haberleri kesinlikle yanlıştır, bilgilerinize arz ederim." dedi.
CHP, bu açıklama sonrasında yayımladığı basın bildirisini kaldırıp, Çağıran’ın isminin ve Büyükköy Belde başkan adayının yer almadığı yeni bir basın bildirisi yayımladı.