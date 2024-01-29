Fıkralarla CHP: AK Parti üyesi Mevlüt Çağıran'ı belediye başkan adayı gösterdiler

Seçimlere kısa bir süre kala, büyükşehirler de dahil olmak üzere adaylarının büyük bölümünü açıklayamayan CHP'de kazan kaynadı. Geride kalan gün Battal İlgezdi'nin zehir zemberek sözlerle Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tasfiye ediliyor" açıklaması, partideki çıkar ilişkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Özgür Özel ve İmamoğlu'na parti içerisinden gösterilen tepkilere CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de dahil oldu. Twitter hesabından 'gönderme' dolu paylaşımlar yapan Sarıgül, "Siyaset sağlık gibidir, kaybederseniz kıymetini anlarsınız. Bazı siyasiler, güç sizde diye kimsenin üstüne basmaya kalkmayın." dedi.