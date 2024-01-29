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Fıkralarla CHP: AK Parti üyesi Mevlüt Çağıran'ı belediye başkan adayı gösterdiler

CHP'nin Rize'de Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Belde Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Mevlüt Çağıran, "Ben AK Partiliyim" diyerek, listeden ismini sildirdi. Çağıran'ın AK Parti üyesi olduğu ortaya çıktı.

00:56 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:03 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'den aday gösterilen Mevlüt Çağıran
CHP'den aday gösterilen Mevlüt Çağıran

CHP Rize İl Başkanlığı, Parti Meclisi toplantısı sonrasında; Merkez, Çayeli, Hemşin ilçeleriyle Çayeli'ye bağlı Büyükköy Beldesinin belediye başkan adaylarını duyurdu.

Listede, Büyükköy Belde başkan adayı olarak Mevlüt Çağıran'ın ismi yer aldı.

CHP, AK Parti üyesi Mevlüt Çağıran'ı belediye başkan adayı gösterdi

Çağıran, yaşananlar sonrasında kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak AK Parti üyesi olduğunu ve CHP ile hiçbir bağı bulunmadığını açıkladı.

'Komplo' dedi: CHP apar topar listeyi sildi

Hakkında çıkan haberleri 'komplo' olarak nitelendiren Çağıran, "Benim adıma düzenlenen asılsız aday haberleri kesinlikle yanlıştır, bilgilerinize arz ederim." dedi.

CHP, bu açıklama sonrasında yayımladığı basın bildirisini kaldırıp, Çağıran’ın isminin ve Büyükköy Belde başkan adayının yer almadığı yeni bir basın bildirisi yayımladı.


CHP’de kazan kaynıyor: Mustafa Sarıgül’den her yöne çekilecek paylaşımlar
CHP’de kazan kaynıyor: Mustafa Sarıgül’den her yöne çekilecek paylaşımlar

Seçimlere kısa bir süre kala, büyükşehirler de dahil olmak üzere adaylarının büyük bölümünü açıklayamayan CHP'de kazan kaynadı. Geride kalan gün Battal İlgezdi'nin zehir zemberek sözlerle Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tasfiye ediliyor" açıklaması, partideki çıkar ilişkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Özgür Özel ve İmamoğlu'na parti içerisinden gösterilen tepkilere CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de dahil oldu. Twitter hesabından 'gönderme' dolu paylaşımlar yapan Sarıgül, "Siyaset sağlık gibidir, kaybederseniz kıymetini anlarsınız. Bazı siyasiler, güç sizde diye kimsenin üstüne basmaya kalkmayın." dedi.


#CHP
#Rize
#Mevlüt Çağıran
#AK Parti
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