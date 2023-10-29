Filistin'e destek vermek milli sorumluluğumuz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birinci Meclis Binası'nda gerçekleştirilen CNN Türk canlı yayınında, gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı. Birinci Meclis'te, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde neler hissettiğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, "Büyük bir onuru yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Burada tarihi bir törene şahitlik edeceğiz. O ilk gün alınan karar metnini de beraber ayağa kalkarak, alkışlarla okuyacağız. Milletimizin çok önemli bir coşkunun yaşandığı dönemdeyiz" diye konuştu.

ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ

Dün İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nin, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne denk gelmesine yönelik tartışmaya ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "Filistin'e her alanda, her platformda destek verilmesi milli bir sorumluluğumuzdur. Mitinglerle, Meclis'teki toplantılarla, konferanslarla ne yapabiliyorsak, elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Ama en önemlisi de İsrail, saldırgan siyonist rejim sözden anlamıyor. Dünya siyasetinin bu saldırganlığı fiilen durdurabilecek adımları ortaya koyabilmesi lazım" dedi.

TÜRKİYE İÇİN BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNU

Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu: "İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın bizim için çok hayati bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bazı ülkeler için İsrail-Filistin çatışması uzakta bir yerde izledikleri, hatta bilgisayar başında bir savaş oyunu olarak takip ettikleri gelişme olabilir ama Türkiye için İsrail-Filistin arasındaki bu gerilim ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek her gerilim bir milli güvenlik sorunudur. Onun için Türkiye, titizlikle, hassasiyetle bu konuyu takip etmek mecburiyetindedir."

İSLAM DÜNYASI BİR ARAYA GELMELİ

Kurtulmuş, "İsrail-Filistin çatış masında İslam dünyasının bir denge oluşturamadığı" eleştirisinin hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmede bulundu: "Bu eleştiri, yerden göğe kadar haklıdır. Filistin meselesi sadece Gazze'nin bombalanması meselesi değil, bugüne kadar gelinen safahatın içerisinde, 1947'den itibaren maalesef İslam dünyasının kendi arasındaki birlik, bütünlüğü sağlayamamış olması, ortak bir siyasi cephe oluşturamamış olması zaten İsrail'in elindeki en büyük güçtü ve bugüne kadar bu gücü kullandı. İnşallah yeniden bu vesileyle bir araya geliriz."

Siyasal etik komisyonu kurulabilir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Meclis Başkanlığı’nın 2024 yılı bütçesinde değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, komisyonlardaki konuşmaların TBMM TV tarafından, komisyon üyelerine belli süreler, komisyon üyesi olmayanlara az süreler olmak üzere yayınlanmasını önerdi. . Kurtulmuş, "İhtisas komisyonları daha güçlü şekilde çalıştırılsın. Komisyonda yeni komisyonlar da kuralım. Mesela 'siyasal etik komisyonu' teklifi gündeme getirilebilir" diye konuştu.







