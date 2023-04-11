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Filologdan mikrobiyoloğa

TBMM için yarışacak adayların arasında filologdan mikrobiyoloğa kadar birçok farklı meslek bulunuyor. Ancak başı iş insanları ile avukatlar çekiyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
TBMM.

TBMM.

İYİ Parti, MHP ve CHP listelerinde toplamda 418 aday meslek hanesine ‘iş insanı’ yazdı. MHP listelerinde 190, İYİ Parti’de 148, CHP’de ise 80 iş insanı listelere girdi. Dikkati çeken ikinci meslek avukatlık. Bunların yanı sıra çiftçi ve emekliler de partilerin aday listelerinin meslek yoğunluğunu oluşturdu.

DEĞİŞİK MESLEKLER

Listelerde alışılagelmişin çok dışında meslekler de bulunuyor. Bu mesleklerden bazıları şehir plancısı, filolog, sosyolog, mikrobiyolog, gemi kaptanı, antropolog, güvenlik görevlisi, jeolog, geri dönüşüm uzmanı, optisyen, açıkhava reklamcısı, muhtar, diyetisyen ve seramik mühendisi.




#TBMM
#CHP
#MHP
#İYİ Parti
#Milletvekili
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