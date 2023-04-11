Filologdan mikrobiyoloğa

İYİ Parti, MHP ve CHP listelerinde toplamda 418 aday meslek hanesine ‘iş insanı’ yazdı. MHP listelerinde 190, İYİ Parti’de 148, CHP’de ise 80 iş insanı listelere girdi. Dikkati çeken ikinci meslek avukatlık. Bunların yanı sıra çiftçi ve emekliler de partilerin aday listelerinin meslek yoğunluğunu oluşturdu.