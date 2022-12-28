Gündem Financial Times Türkiye büyük avantaj sağlayabilir
POLİTİKA

Financial Times: Türkiye büyük avantaj sağlayabilir

İngiliz Financial Times'ta çıkan bir yazıda, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eline geçen kozları başarıyla kullandığına vurgu yapılarak, "Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı gerçekten bir avantaj sağlayabilir. Gelecekte Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde de önemli bir rol oynayabilir" denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Financial Times: Türkiye büyük avantaj sağlayabilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İngiltere'nin saygın ve köklü gazetelerinden Financial Times, dikkat çekici bir başyazı yayımladı. Yazı işleri imzasıyla yayımlanan makalede, "Dünyanın yeni düzeni ve orta güçlerin yükselişi" başlığı kullanıldı. Makalede büyük güçler arasında yaşanan rekabetin arada kalan ülkeler için yeni fırsatlar doğurduğuna değinildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde ABD ve Avrupa ülkelerinin de taraf olduğuna değinilirken, Çin ile Tayvan arasındaki gerilimde de ABD'nin taraf olduğu hatırlatıldı.

"Orta güçler yükseliyor"

Makalede, "ABD önderliğindeki Batılı ittifak ile Rusya-Çin eksenin rekabet devam ederken bu durum 'ara güçler' için de fırsatlar ve tehditler oluşturuyor. Washington, Brüksel, Pekin ve Moskova dünyaya yön vermeye çalışırken arada kalan Türkiye, Suudi Arabistan, Endonezya ve Güney Afrika gibi ülkelere daha fazla dikkat göstermeliler. Bu ülkeler kendi pozisyonları ile ilgili dikkatlice düşünmeliler. Ekonomik çıkarlarını düşünmeleri ve Batı'nın çifte standardını dile getirmeleri mantıklı. Fakat Rusya ve Çin'in kontrolsüz saldırganlığı Türkiye, Endonezya, Hindistan ve Körfez ülkeleri gibi ülkeleri de eninde sonunda tehdit edecektir" yorumu yapıldı.

"Erdoğan elindeki kozları sonuna kadar kullandı"

Makalede, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ayrı bir paragraf açıldı. Erdoğan'ın ekonomideki çalkantılı dönem yüzünden iç politikada elinin güçlü olmadığı ifade edilen yazıda, "Fakat uluslararası arenada elindeki kozları sonuna kadar kullandı. NATO üyeliğine rağmen Türkiye Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmadı. Erdoğan hükümeti ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini engelledi ve müttefiklerinden talepleri oldu" denildi.

"Türkiye avantaj sağlayabilir"

Makalede Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Türkiye'nin elinin kuvvetlendiğine dikkat çekilirken, "Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı gerçekten bir avantaj sağlayabilir. Türkiye jeopolitik kozunu kullanabilir. Türkiye, Karadeniz'de tahıl anlaşmasına arabuluculuk yaptı ve bu durum dünya genelinde gıda fiyatlarının artmasını yavaşlattı. Türkiye gelecekteki barış müzakerelerinde de önemli bir rol oynayabilir" ifadesi kullanıldı.

Financial Times Zelenskiy’i "Yılın Kişisi" seçti
DÜNYA
Financial Times Zelenskiy’i "Yılın Kişisi" seçti

Cüneyt Özdemir'den Fınancıal Times'a eleştiri
OYNAT 02:22
Cüneyt Özdemir'den Fınancıal Times'a eleştiri
Gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Financıal Tımes'ı eleştirdi. Özdemir 'Adamlarda öylesine bir Erdoğan düşmanlığı var ki yeni çıkan rock albümünden bile absürt bir manşet çıkartabiliyorlar' ifadelerini kullandı.
Ulaşım 9 dakikaya inecek

Ulaşım 9 dakikaya inecek

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.
Ekspertiz raporunu görünce şok geçirdi

Ekspertiz raporunu görünce şok geçirdi

190 bin 500 liraya aldı: Kusurunun olmadığını söylemişlerdi.
Beştepede kritik EYT toplantısı

Düzenlemenin detaylarını Erdoğan açıklayacak.

'İmamoğlu beni arayıp yardım istedi şimdi beni eleştiriyor.'

'Milli teknoloji hamleleriyle dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine yaklaşıyoruz.'

Sabiha Gökçen'de uçuşlar yarım saat durdu.

Öğrencileri için her gün at sırtında 10 kilometre yol gidiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.