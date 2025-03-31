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Fındığın kanseri 'Drakula' son evrelerini yaşıyor

Fındığın kanseri 'Drakula' son evrelerini yaşıyor

10:1331/03/2025, Pazartesi
IHA
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Trabzon'da yaklaşık 7 bin dekarlık alanda ilaçlama yapıldı.
Trabzon'da yaklaşık 7 bin dekarlık alanda ilaçlama yapıldı.

Türkiye'nin değişik illerinde yaklaşık 10 yıldır zarara yol açan 'Drakula' lakaplı turunçgil uzun antenli böceği ile mücadele çalışmaları kapsamında Trabzon'da yaklaşık 7 bin dekarlık alanda ilaçlama yapıldı. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, mücadelenin son dönemlerine geldiklerini belirterek, "Bölgemize ilk kez İstanbul'dan geldiği düşünülüyor. 8-10 yıllık bir hikayesi var ama mücadelenin son dönemlerine son evrelerine geldik" dedi.

Anavatanı Uzak Doğu olan ve fındık dallarını kurutan 'Drakula' lakaplı turunçgil uzun antenli böceği (Anoplophora chinensis) yüzlerce üreticiyi zarara uğrattı.


Bitki dünyasının kanseri olarak bilinen 'Drakula' lakaplı turunçgil uzun antenli teke böceğinin bölgedeki yayılışı azaldı. Etkisini fındık dallarında gösteren böcek için survey çalışması yapılmış, söz konusu böceğin sesten etkilenerek fındık bahçelerindeki otların arasına gizlendiği belirlendi. Fındık dışındaki orman ağaçlarında görülmeyen bu böceğin biyolojileri gereği birkaç gün içerisinde çiftleşip fındık ağaçlarının kök kısımlarına yumurtalarını bırakıp ömürlerini tamamladığı tespit edildi. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'nin değişik illerinde zarara yol açan zararlı ile mücadele çalışmaları kapsamında Trabzon'da yaklaşık 7 bin dekarlık alanda ilaçlama yapıldı.

"Mücadelenin son evrelerine geldik"

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar olumlu yanıt verdi. Turunçgil uzun antenli böceğinin etkili olduğu bölgelerdeki sayısının azaldığı belirlenirken, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, mücadelenin son dönemlerine geldiklerini söyledi.

Kaplan,
"Turunçgil uzun antenli böceği ile ilgili bir mücadelemiz var. Bakanlık olarak ilaçladığımız yine bütçesini Bakanlığımızın verdiği bir ilaçlama sistemimiz var. Turunçgil uzun antenli böceği ile ilgili yaklaşık 6-7 bin dekar alanda ilaçlama yapıp ki o da çok dirençli bir zararlıdır. Ama mücadelemizde geçtiğimiz yıl oldukça iyiydi. Önceki yıllarda iyiydi ve sayının gittikçe azaldığını gördük. İnşallah bu sene bitireceğimizi düşünüyorum. Fındık ağacını içinden kemirerek fındık ağacını yok ediyordu. Kokarca direkt fındığı etkilerken turunçgil uzun antenli böceği fındık ağacının özünü yiyerek fındığı kurutuyor. Bu zararlı dışarıdan süs bitkileriyle geldi. Bölgemize ilk kez İstanbul'dan geldiği düşünülüyor. 8-10 yıllık bir hikayesi var ama mücadelenin son dönemlerine son evrelerine geldik"
ifadelerini kullandı.


#Tarım
#fındık
#Trabzon

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