Tohumculukta ilk 10'dayız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin tohumculukta dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldığını dile getirdi. 2002 yılında 145 bin ton olan tohum üretiminin, 2025 itibarıyla 1,3 milyon tona yükseldiğini belirten Bakan Yumaklı, “Türkiye'den tam 117 ülkeye tohum ihracatı yapılıyor” dedi. Tohum ihracatının da son 22 yılda 17 milyon dolardan 327 milyon dolara yükseldiğini ifade eden İbrahim Yumaklı, “Türkiye, tohum konusunda net ihracatçı bir ülkedir” diye konuştu.





TÜKETİMİN %97’Sİ YERLİ ÜRETİMDEN

Türkiye genelinde kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramının yerli üretim olduğuna dikkat çeken Yumaklı, ülke genelinde 1.109 firmanın tohum üretme ve geliştirme faaliyetleri yürüttüğünü vurguladı. Yumaklı, “Tohum üretimi ve geliştirme faaliyetleri aynı zamanda yerel çeşitlerimizin de gelişmesi için çok önemli zemin hazırlıyor” şeklinde konuştu. Bakanlık olarak sertifikalı tohum üretimini 2005'ten bu yana desteklediklerini hatırlatan Yumaklı, bu kapsamda sağlanan desteklerin 7 milyar liraya ulaştığı bilgisini verdi. Üretim planlaması çerçevesinde de sertifikalı tohum için ayrı bir başlık açtıklarına dikkati çeken Yumaklı, tescilli tohum kullanımını desteklediklerini dile getirdi.





12 ÇEŞİDİ DAHA TESCİLLENDİ

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) araştırma enstitülerince yapılan çalışmalar sonucunda ilk etapta 37, ikinci etapta ise Şubat 2025 itibariyle 12 tane daha yerel çeşidin tespit edildiğini aktaran Yumaklı, böylelikle toplamda 37 yerel çeşit adayının Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından yerel çeşit olarak tescil edildiğini vurguladı.





GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN STRATEJİK ÖNEMDE

Yumaklı, son dönemde özellikle iklim değişikliği nedeniyle bitkisel hastalıkların arttığına işaret ederek dayanıklı tohumların geliştirilmesine odaklanıldığını ifade etti. Ata tohumlarına büyük önem verdiklerini belirten Yumaklı, şöyle devam etti: “Yerel çeşitler, sistematik olarak toplanmakta, tanımlanmakta, gen bankalarında korunmakta ve yeni çeşit geliştirmek için ıslah çalışmalarında gen kaynağı olarak kullanılmakta. Çoğu modern çeşit, ıslah edilen çeşitler ve yerel çeşitlerden gelen genleri içeriyor ve gıda güvenliği için önemli bir kaynak. Bakanlığımız tarafından tohum toplama ekipleri oluşturularak halkımız ve çiftçilerimizden toplanan ata yadigârı yerel tohumlar, çoğaltım ve tanımlama işlemleri için TAGEM’e teslim ediliyor.”





TESCILLI ATA TOHUMLARINA VATANDAŞTAN YOĞUN TALEP

İbrahim Yumaklı, 1 Mart’tan itibaren ülke genelindeki Tarım Kredi Kooperatifi’nin 353 marketinde satışa sunulan tescilli ata tohumlarına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirterek 61 bin 841 paketin satıldığını bildirdi. Yumaklı, TAGEM Araştırma Enstitüleri ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) İşletmelerinde üretilen 11 çeşit ata tohumunun 1 Mart’tan itibaren Tarım Kredi Kooperatiflerinin ülke genelindeki 353 marketinde satışa sunulduğunu aktardı. Yumaklı, “Çiftçimizin emeği, toprağımızın bereketi ve milletimizin iradesiyle, öz değerlerimizi korumak ve yaygınlaştırmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar vatandaş nezdinde büyük karşılık buldu” ifadesini kullandı.



