Firari şüpheli Ebru Özdemir gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından

PKK/KCK silahlı terör örgütü

nün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir

, örgütün siyasal alan sorumlusu olduğu iddia edilen

Azad Barış