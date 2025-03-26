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Firari şüpheli Ebru Özdemir gözaltına alındı

Firari şüpheli Ebru Özdemir gözaltına alındı

16:3326/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
IHA
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Terör örgütü PKK'nın 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir bugün teslim olarak gözaltına alındı. Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu olduğu iddia edilen Azad Barış ile bu şahısla bağlantılı olduğu ve HDK mensubu olduğu öne sürülen Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca,
PKK silahlı terör örgütü
nün 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir
, teslim olarak gözaltına alındı.

Yakalama kararı çıkarılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
PKK/KCK silahlı terör örgütü
nün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir
, örgütün siyasal alan sorumlusu olduğu iddia edilen
Azad Barış
ile bu şahısla bağlantılı olduğu ve HDK mensubu olduğu öne sürülen Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.

Özdemir teslim olarak gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, firari şüpheli Özdemir, teslim olarak gözaltına alındı.



#Ebru Özdemir
#Firari
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