Belediyelere kent uzlaşısı soruşturması: 10 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

Ataşehir Belediye başkan yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, 5’i aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan muhtelif ilçe belediye meclis üyesi 7 şahıs ve 1’i Beyoğlu belediye başkanlığı ile irtibatlı diğer şahıs olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında bugün itibariyle Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma suçundan (TCK md.314/2) İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldı.