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Belediyelere kent uzlaşısı soruşturması: 10 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

Belediyelere kent uzlaşısı soruşturması: 10 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

Burak Doğan
12:566/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen kent uzlaşısı soruşturması tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen kent uzlaşısı soruşturması tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen kent uzlaşısı soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında, tutuklanan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan yardımcısı Cemalettin Yüksel’in de bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüphelinin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan dava açıldı

Ataşehir Belediye başkan yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, 5’i aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan muhtelif ilçe belediye meclis üyesi 7 şahıs ve 1’i Beyoğlu belediye başkanlığı ile irtibatlı diğer şahıs olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında bugün itibariyle Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma suçundan (TCK md.314/2) İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldı.



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#İstanbul
#kent uzlaşısı
#Cumhuriyet Başsavcılığı

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