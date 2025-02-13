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'Kent uzlaşısı' soruşturmasında adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı

'Kent uzlaşısı' soruşturmasında adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı

23:1713/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
AA
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PKK'nın 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik soruşturmada şüphelilerin tamamı tutuklandı.
PKK'nın 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik soruşturmada şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Terör örgütü PKK'nın 'Kent Uzlaşısı' adı altında CHP listeleri üzerinden belediyelere örgüt militanlarını yerleştirme girişimine ilişkin operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Ataşehir ile Kartal Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerin tamamının tutuklandığı bildirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Hakimlikte ifade verdiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P'nin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

10 şüpheli tutuklandı

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespiti üzerine gözaltı kararı verilmiş, 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Zanlıların daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri öğrenilmişti.

Soruşturmada, HTS incelemeleri sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği kaydedilmişti.

Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüphelilerden 8'inin "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlenmişti.



#Kent Uzlaşısı
#CHP
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