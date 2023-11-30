Fırtına koptu!

İstanbul’da etkili olan fırtına ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü geçici askıya alınırken Şehir Hatları da ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağını duyurdu. Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde lodos nedeniyle dalgalar kıyı şeridinde hasara yol açtı. Sahildeki kaldırım taşları yerinden sökülürken bazı aydınlatma direkleri de devrildi. Maltepe Yalı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan 2 katlı bir iş yerinin çatısına ağaç devrildi. Eyüpsultan’daki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. 3 gecekondu boşaltılırken, 6 kişilik ailenin yaşadığı bir gecekondu içeride kimse yokken toprağın kayması sonucu kısmen çöktü. Bakırköy’de yağışın ardından sahil yolunun bir kısmını su bastı. 3 araç mahsur kaldı. Kadıköy’de fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, kayalardan kopan parçaları sahil yoluna taşıdı.

VALİLİKTEN FIRTINA RAPORU

İstanbul Valiliği, fırtına nedeniyle Kağıthane’de direk devrilmesi sonucu yaralanan bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiş, boğaz iki yönlü trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir.”

Muhammed Ela

Devrilen direk canından etti

Kağıthane’de fırtınanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği, yanında duran motosikletli kuryenin üzerine düştü. Ağır şekilde yaralanan 20 yaşındaki kurye Muhammed Ela, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tanker karaya oturdu

İstanbul’da dün “Kadriye Ana” isimli Türkiye bandıralı tanker, lodos nedeniyle Zeytinburnu açıklarında kıyıya sürüklendi. Karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat mahsur kaldı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla karayla gemi arasında kurulan düzenekle mahsur kalan mürettebat kurtarıldı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. 600 ton dizel yakıt taşıdığı öğrenilen tankerin hava şartları düzelince tersaneye çekileceği ifade edildi.

Anıt çınar lodosa dayanamadı

Bursa’da saatteki hızı 100 kilometreye yaklaşan kuvvetli lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Koza Han’da bulunan tarihi bir çınarın da gövdesinden kırılarak yıkılması sonucu etrafındaki çay bahçelerinde hasar meydana geldi. Şiddetli rüzgar, Hüsnügüzel Kaplıcası’nın bahçesinde bulunan 235 yıllık tescilli çınarı da kökünden söktü. Tarihi çınar, kaplıca bahçesinin duvarını yıkarak yola devrildi. Kaplıcanın sorumlusu Mehmet Taşkeser, “Maalesef şiddetli fırtınada yıkıldı. Deprem oluyor zannettik.” dedi.

Silivri sular altında

İstanbul’da etkili olan fırtına ve sağanaktan en çok etkilenen ilçe Silivri oldu. Fırtınada bir iş yerinin çatısı uçtu; metrelerce yükeklikte dalgalar oluştu. Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde sahil şeridi dalgaların yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı. Sahil şeridinde bulunan dükkanların masa ve sandalyeleri denize sürüklendi. Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Fenerköy Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde dere taştı. Yeni Mahalle’de ise ana caddelerde su birikintileri oluştu.

Köprüyü yıktı geçti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan kuvvetli lodos ve şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Edremit Körfezi’nde, Kazdağları’ndaki kar kütlelerinin erimesi ve sağanağın etkisiyle Zeytinli ve Kızılkeçili çaylarının debisi yükseldi. 17 gün önce sağanaktan etkilenerek bir bölümü yıkılan Zeytinli Çayı üzerindeki köprü, tamamen suya gömüldü. Çanakkale’nin Yenice ilçesinde de sağanak nedeniyle derelerinin taşması sonucu bazı yollar suyla kaplandı.







