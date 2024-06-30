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Fırtına uyarısı yapıldı: Sinop'ta bir günlük deniz yasağı

Sinop'ta, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde 30 Haziran pazar günü denize girilmesine yasak getirildi.

11:23 - 30/06/2024 الأحد
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Sinop İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mustafa Özarslan'ın başkanlığında toplandı.


Toplantıda, meteorolojinin yapmış olduğu fırtına uyarısı dikkate alınarak denize girilmesine yasak getirildi.


Kuvvetli fırtına nedeniyle dalga boyunun 1 ile 1,4 metre arası olacağı tahmin edildiğinden Türkeli ilçe sahilleri dahil, Ayancık, , Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Ada başına kadar olan kuzey sahillerinde, Pazar günü, vatandaşların can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girilmesinin yasaklanması kararı alındı.


Denize girme yasağı ile ilgili denetimler emniyet ve jandarma ekiplerince yapılacak.




#Denize Girme Yasağı
#Sinop
#Sinop Valiliği
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