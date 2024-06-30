Fırtına uyarısı yapıldı: Sinop'ta bir günlük deniz yasağı

Kuvvetli fırtına nedeniyle dalga boyunun 1 ile 1,4 metre arası olacağı tahmin edildiğinden Türkeli ilçe sahilleri dahil, Ayancık, , Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Ada başına kadar olan kuzey sahillerinde, Pazar günü, vatandaşların can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girilmesinin yasaklanması kararı alındı.