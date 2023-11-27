Fon vurgununa 5 soruşturma

Spor dünyasının ünlü isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Muslera, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin adının karıştığı fon vurgununda önemli gelişmeler var. Deniz Bank şube müdürü Seçil Erzan’ın yaklaşık 45 milyon dolar topladığı vurgunla ilgili önemli iddialar gündemden düşmüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikayet üzerine başlayan soruşturma kapsamında Erzan, Fatih Terim’in yol yemek tatil ve diğer organizasyonlarını karşıladığını ve dolayısıyla Terim’in bir alacağı olmadığını söylediği iddia edildi.

5 AYRI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Fon vurgunu soruşturmasında adı geçen bazı isimlerin bir dosyada sanık, bir başka dosyada ise mağdur olduğu öğrenildi. Bu kapsamda çalışamaları derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı isimlerin yer aldığı 5 farklı soruşturma yürütüyor. Kamuoyunun yakında bildiği ilk soruşturma nitelikli dolandırıcılık davası. Banka müdürü Seçil Erzen, Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can’ın aralarında bulunduğu 7 sanık, Arta Turan, Selçuk İnan, Fernando Muslara, Emre Belözoğlu’nu dolandırmakla suçlandı. İlk duruşması yapılan davada, Seçil Erzen iddiaları reddederek, savunmasını tamamladı.

TEFECİLİK SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir başka soruşturmada ise tefecilik ile ilgili. Savcılık Galatasaray’ın eski oyuncularından Ayhan Akman, Semih Kaya, Süleyman Arslan, Atilla Baltaş gibi isimlere tefecilik ve kara para soruşturması başlattı.

HÜRRİYETİ TEHDİT

Bankacı Seçil Erzen, bazı isimler tarafından silahla tehdit edildiğini, dövüldüğünü söyleyerek, Galatasaraylı eski oyuncu Semih Kaya ve Ayhan Akman’ın da aralarında bulunduğu 6 kişiden şikayetçi oldu.

VERGİ KAÇIRMA

Fon vurgunu olarak bilinen soruşturmada para kazanan bazı isim ve kuruluşların da bulunduğu belirtildi. Savcılığın bu kişilerle ilgili kazancın vergisini yatırmadıkları gerekçesiyle ayrı bir soruşturma başlattığı öğrenildi. Semih Kaya, Ayhan Akman ve bu uygulamada parasını alan 5 kişi hakkında inceleme yapılıyor. Savcılık ayrıca yanlış bilgi verdiği, mahkemeyi ve kamuoyunu yanlış bilgilendiren kişiler hakkında bir soruşturma yürütüyor.

Fatih Terim bilmecesi

Kamuoyunun olayda sıkça adını duyduğu ancak tanık, mağdur veya müşteki olduğu bir türlü ortaya konamayan Fatih Terim’in her aşamada adı geçen soruşturmada ne şikayeti ne de mağdur olduğu ifade ediliyor. Terim, fon için para vermediğini iddia ederken, Seçil Erzen’in müşteri bulmak için en çok Terim’in ismini kullanması dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim’in davadaki konumu tartışılırken, Seçil Erzen’in milyonlarca lirayı Fatih Terim’e gönderdiği ileri sürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen Erzen’in Fatih Terim’in yol, yemek, otel tatil ve diğer organizasyonlarını finanse ettiğini, elinde bununla ilgili belgeler olduğu ileri sürüldü, Açılacak yeni davaların gerçeği ortaya çıkarması bekleniyor.

Çorlu’daki kasada altın bulundu

İstanbul’da ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu kişileri dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan, soruşturmasında MASAK’ın talebi üzerine memleketi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de araştırma yapıldı. Araştırmada Erzan’ın Çorlu’da bir banka şubesinde kasası bulunduğu belirlenerek, polis tarafından açıldı. Kasada, 7 Reşat altın, 5 Ata altın, 2 Ata altın kolye, 1 yüzük ile adının yazılı olduğu kartvizitler bulundu. Kasadaki altınlara el konulduğu öğrenildi. Erzan’ın mal varlığına yönelik yapılan çalışmada ise Çorlu’da 1 daire ve 1 iş yeri ile Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bir bağ yeri olduğu tespit edildi.











