Fotoğraf çekerken dehşeti yaşadılar: Fırtına asma köprüyü devirdi

15:1613/02/2026, Cuma
IHA
Sudan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sudan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sinop’un Erfelek ilçesinde fırtınada yan yatan asma köprüden düşen biri kadın 2 kişi yaralandı.

Sinop’daki olay, saat 14.00 sıralarında Erfelek Çayı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yaya asma köprüsü bir anda yan yattı. O sırada köprü üzerinde fotoğraf çektiren Melek Ş. ile Sebahattin Ö.dengesini kaybederek suya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Sinop
#Erfelek
#Erfelek Çayı
#Köprü
