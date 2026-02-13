Fotoğraf çekerken dehşeti yaşadılar: Fırtına asma köprüyü devirdi

Sinop’daki olay, saat 14.00 sıralarında Erfelek Çayı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yaya asma köprüsü bir anda yan yattı. O sırada köprü üzerinde fotoğraf çektiren Melek Ş. ile Sebahattin Ö.dengesini kaybederek suya düştü.