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KONYA

Franszılar 'fişini çekelim' demişti: Türkiye'ye getirildi, durumu iyiye gidiyor

Fransa'nın Lyon kentinde kalbi durunca kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen ve Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Konya'ya getirilen Zekeriya Kılınç (33), tedavi sürecinde tepkiler vermeye başladı. Kardeşinin Fransa'da ölüme terk edilmek istendiğini söyleyen İlyas Kılınç, ''Gözünü açıp, ayağından ufak tepkiler verdiğini öğrendik. Bu da bizi mutlu etti. Umut verici bir durum. Çünkü Fransa'da beyin ölümü gerçekleşti diye, fişini çekmek istemişler'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Zekeriya Kılınç'ın durumu iyiye gidiyor.
Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Zekeriya Kılınç'ın durumu iyiye gidiyor.

Lyon kentinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Zekeriya Kılınç, 30 Mart günü kendisine ait iş yerinde çalıştığı sırada kalbi durunca kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınıp, yaşam destek ünitesine bağlandı. Fransız doktorların beyin ölümünün gerçekleştiği ileri sürerek imza istediği aile, Türk konsolosluğuyla irtibata geçti. Konsolosluk yetkilileri ise Kılınç'ın beyin ölümünün gerçekleşmediğini öğrendi.

  • Bunun üzerine Kılınç, Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla 16 Nisan günü Konya'ya getirilerek tedaviye alındı. Konya Numune Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Zekeriya Kılınç’ın, ağabeyi İlyas Kılınç, kardeşinin tepkiler vermeye başladığını belirtti.

Tepkiler vermeye başladı

Türk konsolosluğumuz olayı duyduktan sonra kardeşini uçak ambulans istenip Türkiye getirdiklerini belirten Kılınç, "Pazar günü güzel bir haber aldık, gözlerini açtığına dair. Gözünü açıp, ayağından ufak tepkiler verdiğini öğrendik. Bu da bizi mutlu etti" dedi.

'Gerçekten acınacak durumdalar'


İsveç'ten koronovirüs tedavisi için getirilen Emrullah Gülüşken'i hatırlatan Kılınç, ''Avrupa'nın durumu çok kötü. İsveç'ten de koronavirüs hastası bir vatandaşımız Türkiye'ye getirildi. Onu da çocuklarının yanına bırakmışlardı. Avrupa'da doğup, büyüdüm, neden Avrupa'da böyle bir şey oluyor anlam veremiyorum. Gerçekten acınacak durumdalar. Türkiye'de ise ambulans uçakla hastalarımız ülkemize getiriliyor.'' diye konuştu.

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