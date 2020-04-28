Franszılar 'fişini çekelim' demişti: Türkiye'ye getirildi, durumu iyiye gidiyor

Lyon kentinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Zekeriya Kılınç, 30 Mart günü kendisine ait iş yerinde çalıştığı sırada kalbi durunca kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınıp, yaşam destek ünitesine bağlandı. Fransız doktorların beyin ölümünün gerçekleştiği ileri sürerek imza istediği aile, Türk konsolosluğuyla irtibata geçti. Konsolosluk yetkilileri ise Kılınç'ın beyin ölümünün gerçekleşmediğini öğrendi.

Bunun üzerine Kılınç, Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla 16 Nisan günü Konya'ya getirilerek tedaviye alındı. Konya Numune Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Zekeriya Kılınç’ın, ağabeyi İlyas Kılınç, kardeşinin tepkiler vermeye başladığını belirtti.

Tepkiler vermeye başladı

Türk konsolosluğumuz olayı duyduktan sonra kardeşini uçak ambulans istenip Türkiye getirdiklerini belirten Kılınç, "Pazar günü güzel bir haber aldık, gözlerini açtığına dair. Gözünü açıp, ayağından ufak tepkiler verdiğini öğrendik. Bu da bizi mutlu etti" dedi.

'Gerçekten acınacak durumdalar'



İsveç'ten koronovirüs tedavisi için getirilen Emrullah Gülüşken'i hatırlatan Kılınç, ''Avrupa'nın durumu çok kötü. İsveç'ten de koronavirüs hastası bir vatandaşımız Türkiye'ye getirildi. Onu da çocuklarının yanına bırakmışlardı. Avrupa'da doğup, büyüdüm, neden Avrupa'da böyle bir şey oluyor anlam veremiyorum. Gerçekten acınacak durumdalar. Türkiye'de ise ambulans uçakla hastalarımız ülkemize getiriliyor.'' diye konuştu.