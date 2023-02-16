Fuarda ev mesaisi

Depremzede vatandaşlar için, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi içinde bir bölüm adeta fabrikaya dönüştürüldü. Bu alanda tiny house (küçük ev) olarak adlandırılan evlerden üretilmeye başlandı. 6 gün önce tamamen gönüllülük esasıyla bir araya gelen iç mimardan marangoza, kaynakçıdan üniversite öğrencilerine kadar herkes 7/24 çalışıyor. 100 adet tiny house üretilerek, depremzedelere ulaştırılacak. 70 yaşındaki amcadan tutun da, depremzede vatandaşlara kadar her kesimden gönüllünün çalışmalara yardımcı olduğu vurgulanıyor. Gönüllü olarak kaynakçı ve marangoza da ihtiyaç olduğunu belirtelim.

İç mimar Zülal Çakıcı, mimar ve iç mimarlar olarak toplandıklarını belirterek, herkesin kendi tedarikçileriyle, çalıştığı ustalarla birlikte deprem bölgesine 100 tiny house üretmek için bir araya geldiğini anlattı. Sosyal medyadan görüp gelen çok fazla gönüllü olduğunu dile getiren Çakıcı, “Proje şu an tamamen gönüllülük esasıyla ilerliyor. Nakdi yardım kabul etmiyoruz. Yardım etmek isteyenlerin malzeme göndermesini istiyoruz. Buradaki malzemelerin çoğu tedarikçi firmalarımızdan gönüllü olarak sağlanıyor. Tiny house yapmaktaki amacımız, konteynerlerden daha konforlu ve uzun süre yaşanabilir olması. 4 kişilik bir aile rahatlıkla kalabilir. Bu sayı yer yatağı ile daha fazla kişiye çıkartılabilir. 24 saat çalışıyoruz. Toplam 150 kişilik çalışan bir ekip var” diye konuştu. Proje koordinatörü Rabia Yetkin Karabulut ise, “Burası hiç boş kalmıyor. Malzeme tedariki bağışı kabul ediyoruz. Çok fazla talep var. Birçok arkadaşımla beraber işlerimizi durdurduk, destek için buradayız” dedi.