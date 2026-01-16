Yeni Şafak
Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı

Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı

16:0016/01/2026, Cuma
IHA
Patlatılan valiz ise polis tarafından götürüldü.
Patlatılan valiz ise polis tarafından götürüldü.

Karaman’da adliye yanındaki petrol istasyonunun girişinde kaldırım üzerine bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan valizin boş olduğu ortaya çıktı.

Karaman'ın Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Karaman Adalet Sarayı yanındaki petrol istasyonunun girişinde kaldırım üzerine bırakılmış valizi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli valizin bulunduğu bölgede güvenlik tedbiri aldı. Vatandaşları da bölgeden uzaklaştıran ekipler, adliyeye gelen cadde ve sokakları da trafiğe kapatırken, bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelerek özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği valize fünye yerleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılan şüpheli valizin içi boş çıktı.

Patlatılan valiz ise polis tarafından götürüldü.



#Karaman
#fünye
#Şüpheli Valiz
