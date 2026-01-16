Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: Evde sokağı izlemek için kamera sistemi kurmuşlar

Yapılan aramalarda 14 gram uyuşturucu ele geçirildi.





KAMERA SİSTEMİ KURMUŞLAR





Dairede yapılan aramalarda, şüphelilerin evin içinden sokağı ve çevredeki cadde ile sokakları anlık olarak izleyebilmek için bina içerisine canlı izleme yapılan güvenlik kamera sistemi kurduğu, bina çevresine ise farklı açılardan görüntü alacak şekilde 9 kamera monte ettiği tespit edildi.