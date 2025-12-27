'Futbolda bahis'te büyük dalga

‘Futbolda bahis’ soruşturması kapsamında düzenlenen üçüncü dalga operasyonda aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları’nın da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli 11 şehirde düzenlenen operasyonlarda 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.





YENİ DELİLLER ELDE EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, MASAK ile yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde deliller elde edildiği belirtildi. Bu deliller doğrultusunda 7 şüphelinin, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan ve halen tutuklu bulunan 1 şüpheliyle irtibatlı olduğu tespit edildi.





11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi 1 şüphelinin, şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edildi. 14 şüpheli futbolcunun ise müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynadığı belirlendi. Toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edildi.





GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli başka suçtan cezaevinde, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle: “Futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Figen Özkaya, eski emniyet personeli Emrah Günaydı, restoran müdürü Burak Söyleyen, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları, Burcu Kurt.”





ERDEN TİMUR’A KARA PARA AKLAMA SUÇLAMASI

Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur, hesaplarının incelenmesi neticesinde 6222 Sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 Sayılı Kanun ve 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. Timur, izinsiz bahis oynatma oynanmasına aracılık etme ya da para trafiğine dahil olma, yasa dışı bahisten veya başka bir suçtan gelen paranın banka hesapları üzerinden dolaştırılması, gizlenmesi, meşrulaştırılması şüphesi, ve sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kapsamında bahisle bağlantılı usulsüzlükler, maçlarla ilişkili finansal hareketler, spor üzerinden haksız kazanç ihtimaliyle suçlanıyor.





O MAÇ MERCEK ALTINA ALINDI

6 şüphelinin müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor maçına bahis oynadığı belirlendi. Mücadele ilk yarıda 0-0 devam ederken, konuk ekip Samsunspor 19 ve 27. dakikalarda Olivier Ntcham ile iki penaltı atışından yararlanamadı. Kasımpaşa ilk 45 dakikayı 31. dakikada Aytaç Kara'nın attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Samsunspor 68 ve 77. dakikalarda Holse, 71. dakikada Soner ve 86. dakikada Tait'nin golleriyle 4-1 mağlup etti. İlk yarı Kasımpaşa galibiyetine, ikinci yarı ise Samsunspor galibiyetine bahis yapanlar, 34.50 oranla kazanmış oldular. Yapılan incelemelerde bir bahis kullanıcısının Samsunspor-Kasımpaşa maçında 34.50 oranla 50 bin TL para yatırarak 1 milyon 700 bin TL kazandığı belirlenirken, bu yüksek oranlı bahsi yalnızca bir kişinin değil, 238 kişinin aynı şekilde oynadığı ortaya çıkarıldı.



