Futbolseverler bu sergiyi çok beğenecek

THY’nin UEFA Şampiyonlar Ligi temalı Airbus A330 tipi uçağına ait dev bir maketi de serginin orta bölümünde yer alıyor.
THY’nin, ‘UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri’ temalı sergisi İstanbul Havalimanı’nda yer alan THY Bussines Lounge’daki müze salonunda futbolseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, 2005 yılındaki efsane Milan-Liverpool finalinden başlayıp 2023 yılına kadar olan 18 finale ait ürünler bulunuyor.
FORMALAR, KUPALAR, KRAMPONLAR...
Sergide, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Karim Benzema, Iker Casillas, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Paul Scholes, Frank Lampard, Arjen Robben, Sadio Mane, Gareth Bale, Gonzalo Higuain, Thibaut Courtois gibi önemli isimlere ait forma, şort, krampon, kaleci eldiveni, kaptanlık pazubandı gibi ürünler var. Ayrıca yine bu finallere ait hakem forması, bayrak, futbol topu, bilet gibi hatıra ürünler de bulunuyor. 2005 yılından beri gerçekleşen 18 final maçına dair görüntüler de ilgili finale ait bölümde yer alan ekranlarda misafirlerin beğenisine sunuluyor.