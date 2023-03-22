Futbolseverler bu sergiyi çok beğenecek

Sergide, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Karim Benzema, Iker Casillas, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Paul Scholes, Frank Lampard, Arjen Robben, Sadio Mane, Gareth Bale, Gonzalo Higuain, Thibaut Courtois gibi önemli isimlere ait forma, şort, krampon, kaleci eldiveni, kaptanlık pazubandı gibi ürünler var. Ayrıca yine bu finallere ait hakem forması, bayrak, futbol topu, bilet gibi hatıra ürünler de bulunuyor. 2005 yılından beri gerçekleşen 18 final maçına dair görüntüler de ilgili finale ait bölümde yer alan ekranlarda misafirlerin beğenisine sunuluyor.