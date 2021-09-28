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İSTANBUL

Galata Kulesi önündeki MOBESE direğine 'fotoğraf' düzenlemesi

İstanbul'da her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Galata Kulesi'nin önünde yıllardır bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğinin yeri gelen tepkiler üzerine değiştiriliyor.

Haber Merkezi DHA
Galata Kulesi önündeki MOBESE direğine fotoğraf düzenlemesi
Fotoğraflarda MOBESE direğinin de çıkması ve Galata Kulesi manzarasını kapatması nedeniyle direk başka bir noktaya taşınacak.

Beyoğlu'nun önemli tarihi ve turistik noktasının başında gelen MOBESE kameralarının olduğu direk kaldırılıyor. Sosyal medya kullanıcılarının yetkilileri etiketleyerek yazdıkları manzara eleştirisi yanıt buldu. Fotoğraflarda MOBESE direğinin de çıkması ve Galata Kulesi manzarasını kapatması nedeniyle direk başka bir noktaya taşınacak.

Sosyal medyadaki tepkilere cevap veren İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Galata Kulemizin önündeki bu MOBESE kamerasının, aynı amaca hizmet edecek şekilde, başka bir yere taşınmasına karar vererek kulemizin manzarasının da korunmasına özen gösteren İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya ve kültürel mirasımıza sahip çıkan herkese teşekkür ederiz" dedi.

FOTOĞRAFTA DİREĞİN ÇIKMASI GÖRÜNTÜYÜ BOZUYOR"

Fotoğraf çektirmek için Galata Kulesi'ne gelen Zehra Sur "KGYS direğinin başka bir noktaya taşınacak olması turistler tarafından da olum karşılandı. Bence direğin kaldırılacak olması iyi olur. Hem İstanbul'u daha iyi tanıtır hem de estetik açıdan bozduğunu düşünüyorum. Fotoğraflarda direğin çıkması görüntüyü bozuyor. Gerek yok" dedi.

"TARİHİN ÖNÜNÜ KAPATIYOR, YAKIŞMIYOR"

Rize'den İstanbul'a gelen Rukiye Feyizoğlu "Tabi ki kaldırılmalı. Yakışıyor mu? Tarihin önünü kapatıyorsun. Resim çekeceğim direk geliyor arkaya. Kaldırılması güzel oldu. Rize'den geldim. Fotoğraf çektim ama güzel çıkmadı. Yakışmıyor" diye konuştu

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