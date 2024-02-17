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Gardaş’tan ziyaret

7 Şubat’ta yapılan seçimde göreve yeniden seçilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:22 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Pazartesi günü Ankara’da ağırlanacak olan Aliyev’in ziyareti sembolik açıdan da büyük değer taşıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mayıs 2023 seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı seçilerek ilk yurt dışı ziyaretlerini 12-13 Haziran tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’a gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı’na beşinci kez seçilen Aliyev’in ziyaretinde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Kafkaslar başta olmak üzere bölgedeki son durum, küresel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alınacak. Öte yandan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın da salı günü Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.




#Diplomasi
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#Politika
#İlham Aliyev
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