Gardaş’tan ziyaret

Pazartesi günü Ankara’da ağırlanacak olan Aliyev’in ziyareti sembolik açıdan da büyük değer taşıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mayıs 2023 seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı seçilerek ilk yurt dışı ziyaretlerini 12-13 Haziran tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’a gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı’na beşinci kez seçilen Aliyev’in ziyaretinde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Kafkaslar başta olmak üzere bölgedeki son durum, küresel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alınacak. Öte yandan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın da salı günü Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.