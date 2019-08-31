GATA'da örgüt bulamadılar: Yüzlerce askeri yaktılar şimdi özel hastane açtılar

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki en önemli faaliyet alanlarından biri de hiç şüphesiz şok mangaları ve GATA üzerinden örgüt mensubu olmayan askerlerin tasfiyesinin sağlanmasıydı.

15 Temmuz hain darbe gecesinin başarısızlığa uğratılmasının ardından FETÖ'nün GATA ve şok mangalarında görevli isimleri gözaltına alınıp tutuklanırken, aradan geçen zaman içinde örgüt mensupları kademeli olarak serbest kaldı. Öyle ki; binlerce askeri öğrencinin haksız bir şekilde harp okullarından atılmasına sebep olan isimlerin üssü halindeki GATA'ya ilişkin davalarda ceza alıp şuan hapiste olan örgüt mensubu yok.

FETÖ'cülerin Şok Mangası' adı altında yaptığı işkenceler 15 Temmuz'un ardından tartışılmaya başlandı.

Mağdurlar yaşananlardan şikayetçi

Yenisafak.com, son zamanlarda FETÖ davalarında yaşanan ilginçliklerin ardından sağlık gerekçeleriyle askeriyeden atılan ancak gelinen nokta itibariyle haklarında alınan kararların birer kumpas olduğu ortaya çıkan mağdurlarla konuştu.

İsmini vermek istemeyen mağdurlardan O.K., şok mangasının başlı başına bir eleme olduğuna dikkati çekerek, bu işkencelere dayanan ve okuldan ayrılmayan isimlerin sağlık raporları üzerinden tasfiye edildiğini anlattı.

GATA'nın FETÖ için öncelikli hedeflerden biri olduğunu anlatan O.K., örgüt mensuplarına boş kadro açılabilmesi için o dönemde GATAKULİS, PASAKEYFİM, TSKKULİS gibi siteler üzerinden iftara kampanyası başlatıldığını hatırlattı.

FETÖ'cü subayların mağdur ettiği Harbiyeliler yaşananları protesto ederken.

Örgütün GATA'da özellikle Kalp-Damar-Kardiyoloji ve Psikiyatri Kliniği'ni kullandığına dikkati çeken O.K., şöyle devam etti:

"Bu iki alan askerlerin çok kolay bir şekilde sistem dışına çıkarılabileceği yerler. Özellikle pilot adaylar için her iki yer de hayati öneme sahip. Genelde insanların çok büyük bir çoğunluğunda rastlanılan 'miyo-kardiyal bridge' ile 'minimal mitral yetmezlik' gibi gerekçelerle yüzlerce vatansever subayı tasfiye edildi.

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Bu raporu veren insanlar incelendiğinde ise hep aynı uzman doktor isimlerin yaz döneminde bu işi üstlendiği gerçeği ortaya çıkıyor. Normalde her yaz döneminde farklı doktorların olması gerekir. Çünkü bu iş bir angarya. Tasfiyelerin eksiksiz bir şekilde sorun olmadan tamamlanması için örgüt mensubu uzman doktorlar özellikle görevlendirildi."

GATA, FETÖ'nün en önemli örgüt üslerinden biri haline gelmişti.

GATA davası örgüt kapsamında sokulmadı

Mağdur öğrencilerden A.D. ise FETÖ'nün kendinden olmayan isimlere örgüt mensubu doktorlar üzerinden 'd kod' sağlık raporu verilerek uzaklaştırıldığını, kendisinin de en ufak bir sağlık problemi olmamasına rağmen aynı yöntemle atıldığını anlattı.

D kodunun 'askerlik yapamaz' anlamına geldiğini ifade eden A.D., "Şok mangasına seçilen ancak bunlara dayanan isimlerin sağlık kurulunu geçmesi imkansızdı" şeklinde konuştu.

Bu süreçte prosedür dışı onlarca olay olduğunun altın çizen A.D., şöyle devam etti:

"Normalde 1. sınıf sonunda eğitim kampı var. Yaklaşık 40-45 günlük bir süreç. Bu kamptan önce muayene olmazdık normalde. Ama o yıl kamptan önce olacağımız söylendi. Normalde GATA'ya gidip olmamız gereken muayeneyi bu kez Kara Harp Okulu içinde olduk. Tüm cihazlar okula getirildi.

Tören yürüyüşündeki askerler.

Ben Maltepeliyim Kuleli mezunlarını sevmem

Sağlık kontrolü için ben kardiyolojiye girdim. Kuleli'den bir mezun arkadaşımız vardı. İkimiz de şok mangasından gelmiştik. Komutan doktor nereden mezun olduğunu sordu arkadaşıma. 'Kuleli' yanıtını alınca 'Ben Maltepe Mezunuyum. Kuleli mezunlarını hiç sevmem' dedi. Yaklaşık 1 dakika süren muayene sonrasında arkadaşıma 'askerliğe elverişsiz' raporu verildi.

Sıra bana gelince yaklaşık 40 dakika kontrol ettiler. Beni muayene eden doktor yanındaki doktora dönerek 'Bu çocuğun kalp grafiği sağlam. Ama mutlaka bir sıkıntısı olması lazım. Gelin birlikte bakalım' dedi. O zaman beni de ne olursa olsun eleyeceklerini anladım. Nitekim 'elin titriyor' dendi. D kodu aldım ve elendim. Sivil hayatta gittiğim hastanelerin hiçbirinde sağlık sorunum çıkmadı."

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Maltepe Askeri Lisesi ana giriş kapısı.

Şok mangasından gelenler psikiyatriden elendi

Mağdur isimlerden bir başkası olan B.A. ise kendisinin de önceden şok mangasında olduğunu, oradaki tüm işkencelere rağmen yılmadığını kaydetti.

B.A. şunlara değindi:

"Ben yılmadım. Oradan atamayacaklarını anlayınca sağlık kurulunda kendi istediklerini elde ettiler. Psikiyatriye girdim. İçerideki herkes daha önce şok mangasında olanlardı. 13 kişinin tamamı 'sizden asker olmaz' denilerek elendi. Normalde işlemler bitince kıta formunun gelmesi lazım. Ben kendi kıta formumu daha işlemlerin bitmeden gördüm. Bu bile yaşananların bir tiyatro olduğunu ve FETÖ mensubu olmayan kimsenin içeride kalamayacağı şekilde bir planlama olduğunun kanıtı."

Bölük Komutanı H.S'nin "İçimizde yüzde 10 çürük yumurta var. Onları da atacağız" diyerek FETÖ'cü olmayanların gönderileceği mesajını herkesin içinde verdiğini anlatan B.A. "Dediği gibi oldu. Örgütle iltisakı olmayan öğrencileri orada barındırmadılar. Bu dönemde mağdur olan bizlerin hayatından 7 ila 10 yıl gibi bir zamanı çaldılar" dedi.

FETÖ mensubu Hüseyin Ilgaz.

Öğrencilerin hayatlarını kararttılar dışarıda rahatça yaşıyorlar

Askeri okullarda şok mangaları üzerinden, başta GATA olmak üzere sağlık kurullarında ise 'D kodu' gerekçesinden elenen ve hayatları kararan askerlerin ortak tepkisi, bunları yapan isimlerin herhangi bir şey yapmamış gibi normal hayatlarına devam etmeleri.

O dönemde Bölük Komutanı olarak görev yapan Hüseyin Ilgaz, 'Bir ülkede iç savaş olması durumun yapılacak pazarlıklar ve NATO müdahalesi' gibi konularda çalışan ve halen ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi'nde görev alan bir isim.

2019’da bitmesi beklenen doktora tezinin başlığı ise 'İç Savaşları Sona Erdirmede Dış Müdahalelerin Rolü: Bir Karşılıklı Bağımlılık Çerçevesi'.

FETÖ mensubu Hasan Süzen.

'Ekrana güneş ışığı vurdu yanlış gördüm' dedi tahliye oldu

O dönemde FETÖ için en önemli isimlerden biri olan Hasan Süzen ise TSK ile ilişiğinin kesilmesinin ardından Belçika'daki Antwerp Üniversitesi'nde çalışmaya başladı.

FETÖ'nün GATA kumpasının baş rolündeki bir diğer isim olan Murat Ünlü de herhangi bir ceza almadan günlük hayatına devam edenlerden. GATA kardiyolojiden verilen 'askeri öğrenci olamaz' şeklindeki raporların altında Ünlü'nün imzası var. Mahkemeye çıkan Ünlü kendisine yöneltilen suçlamalara 'Bilgisayar ekranıma güneş ışığı geldiği için yanlış görmüş olabilirim.' savunmasını yaptı ve bu sözlerle tahliye oldu. Ünlü, Ankara'da kendi muayenehanesinde doktorluk yapmaya devam ediyor.

Yüzlerce askeri öğrenciye haksız bir şekilde 'asker olamaz' raporu veren Şevket Balta.

500 pilotu yaktı Malatya'da doktorluk yapmaya devam ediyor

FETÖ’nün GATA yapılanmasına ilişkin en önemli isimlerden biri de hiç şüphesiz Şevket Balta idi. Balta, yaklaşık 500 pilotu türlü bahanelerle 'çürük' gösteren ve FETÖ'cü olmayan bu isimlerin Hava Kuvvetleri'ne girmesini engelleyen kişi olarak biliniyor.

Balta'nın bu kararının sadece 'FETÖ'cü olmayanların tasfiyesi' olmadığı 15 Temmuz ihanet gecesinde ortaya çıktı. 15 Temmuz'da sivil vatandaşların üzerine bomba yağdıran hainlerin önü, FETÖ'cü Balta'nın bu kararlarıyla açıldı.

TSK, o günden bu yana pilot açığını kapatmak için yıllar önce emekli olmuş isimlere bile 'dönün' çağrısı yapacak kadar zora düşerken, FETÖ'cü Balta tutuklandıktan çok kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

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Sadece yüzlerce asker adayının değil, TSK'nın da kaderiyle oynayan Balta sanki tüm bunlar yaşanmamış gibi Malatya'daki bir özel hastanede doktorluk yapmaya devam ediyor.

Mahkeme sürecinde bu doktorların 'örgüt' yerine savcılık tarafından 'bireysel' olarak suçlanmalarına anlam veremediklerini anlatan mağdurlar, "Örgüt kapsamına sokulsa bu suçların cezası daha farklı olacaktı. Bu yapılmadı. Bizim hayatımızın en güzel dönemleri FETÖ'cüler tarafından çalındı. Bu saatten sonra tek isteğimiz başka gençlerin hayatlarının kararmaması" görüşünü paylaştı.

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