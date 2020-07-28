Gayrettepe'deki trafoda patlama sonrası yangın çıktı

İstanbul Şişli Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması yaparken, polis ekipleri ise olayın nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

DHA İstanbul Gayrettepe'de trafoda patlama sonrası yangın çıktı.

Yaşanan patlamanın şiddeti telefonu görüntülerinde gözler önüne serildi. Binadan kopan parçaların yola savrulduğu ve bazı araçların hasara uğradığı görüldü.

DHA Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

GAYRETTEPE'DE TRAFO PATLAMASINA İLİŞKİN EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Çalışmalar devam ederken, emniyetten patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "28.07.2020 tarihi saat 14.05 sıralarında İlimiz Şişli ilçesi Esentepe Mahallesindeki bir iş merkezinin dış kısmında trafo patlaması meydana gelmiş, olay esnasında bina içerisinde yaklaşık 30 kişi olduğu, 110 ve 112 unsurlarınca gerekli müdahalenin yapıldığı, dumandan etkilenen ve yaralanan şahsın bulunmadığı anlaşılmıştır. Konu ile ilgili duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. " denildi.

ŞİŞLİ’DE PATLAMANIN YAŞANDIĞI ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Şişli'de bir iş merkezinde meydana gelen patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi.

DHA Şişli'de bir iş merkezinde meydana gelen patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi.

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