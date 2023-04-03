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Gazeteci Şaban Arslan görevi başında vefat etti

Yeni Şafak'ta 2008 yılına kadar görev yapan Gazeteci Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Akşam saatlerinde çalıştığı esnada rahatsızlanan Arslan, Şişli Etfal hastanesine kaldırıldı ve doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gazetecilik mesleğinde uzun yıllar çalışan Arslan, son olarak Sabah Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü yapıyordu.

22:49 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şaban Arslan.

Şaban Arslan.

Gazeteci Şaban Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Meslekte uzun yıllar çalışan Arslan, son olarak Sabah Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü yapıyordu. 2008 yılına kadar Yeni Şafak'ta çalışan Arslan, buradaki haberleriyle büyük ses getirmişti.

Şaban Arslan kimdir?

1967 Ordu Ünye doğumlu olan gazeteci Şaban Arslan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi.

Gazetecilik mesleğine Hürriyet Gazetesi´nde başlayan Arslan, ardından sırayla Akşam Gazetesi´nde İstihbarat Şefliği ve Haber Müdürlüğü, Yeni Şafak Gazetesi´nde İstihbarat Müdürlüğü yaptı.

Yeni Şafak Gazetesi'ndeki haberleriyle büyük ses getiren Arslan, 2008'de Sabah Gazetesi Bölge Koordinatörü olarak göreve başdı.

Yine aynı yıl içinde Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Arslan, Yazı İşleri Müdürü görevini sürdürmekteydi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan'ın yayınlanmış 4 kitabı bulunmaktadır.


#Şaban Arslan
#Sabah Gazetesi
#Gazeteci
#Vefat
15 dakika önce
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