Gazeteci Şaban Arslan görevi başında vefat etti

Gazeteci Şaban Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Meslekte uzun yıllar çalışan Arslan, son olarak Sabah Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü yapıyordu. 2008 yılına kadar Yeni Şafak'ta çalışan Arslan, buradaki haberleriyle büyük ses getirmişti.

1967 Ordu Ünye doğumlu olan gazeteci Şaban Arslan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi.