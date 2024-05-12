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Gazetecilerin aileleri de hedefte

Terör devleti İsrail’in, Gazze’ye yönelik aralıksız sürdürdüğü saldırılarda 140’tan fazla gazeteci hayatını kaybetti.

Rabia Şenol
04:00 - 12/05/2024 Sunday
Güncelleme: 04:36 - 12/05/2024 Sunday
Yeni Şafak
Al Hajjar ailesi
Al Hajjar ailesi

İsrail sadece gazetecileri değil onların ailelerini de hedef alıyor. Filistinli gazeteci Muhammed Al Hajjar’ın eşi Anas Abu Al-Moaza Al Hajjar geçtiğimiz günlerde İsrail askerleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandı.


BIRAKIP GİTMEMİ İSTEDİ

Muhammed Al Hajjar, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kuzeyden güneye giderken çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Her gün bombalanan alanlardan geçiyoruz. Ailemle birlikte daha güvenli bir yer arayışındayken İsrail’in kontrol noktalarından geçmek zorundayız. Kontrol noktasına vardığımızda askerler hemen karımı aramaya başladı. Yaklaşık sekiz asker beni tehdit etti ve eşimi orada bırakıp güneye ilerlemem gerektiğini söyledi. Asker bana Anas'la ilişkimin ne olduğunu sordu, ben de eşim olduğunu söyledim, o da bana ‘Kimliğini ver ve buraya gelmesini söyle’ dedi. Üzerime silahları doğrulttular karımı gerekçe göstermeden tutukladılar. İşgalciler uzun zamandır keyfi olarak kadınları tutukluyor.”


DEĞERLİ EŞYALARI ALDILAR

Eşinin işgalcilerin elinden kurtulduğunu ifade eden Hajjar, “Altın, nakit para ve cep telefonu dahil tüm değerli eşyalarına el koydu ve yalnızca kişisel kimlik kartı verildi. Şu an hiçbir paramız yok her şeyimizi işgalciler aldı” dedi.


#Gazze
#İsrail
#gazeteci
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