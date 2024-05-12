Gazetecilerin aileleri de hedefte

Muhammed Al Hajjar, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kuzeyden güneye giderken çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Her gün bombalanan alanlardan geçiyoruz. Ailemle birlikte daha güvenli bir yer arayışındayken İsrail’in kontrol noktalarından geçmek zorundayız. Kontrol noktasına vardığımızda askerler hemen karımı aramaya başladı. Yaklaşık sekiz asker beni tehdit etti ve eşimi orada bırakıp güneye ilerlemem gerektiğini söyledi. Asker bana Anas'la ilişkimin ne olduğunu sordu, ben de eşim olduğunu söyledim, o da bana ‘Kimliğini ver ve buraya gelmesini söyle’ dedi. Üzerime silahları doğrulttular karımı gerekçe göstermeden tutukladılar. İşgalciler uzun zamandır keyfi olarak kadınları tutukluyor.”