Gündem Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ soruşturması 81 kişi gözaltına alındı
GAZİANTEP

Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ soruşturması: 81 kişi gözaltına alındı

Gaziantep merkezli 32 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 81'i gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ soruşturması: 81 kişi gözaltına alındı
Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde "eğitim danışmanı", "ilçe imamı" ve halen görevde olan astsubayların da aralarında yer aldığı 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında ByLock kullanıcıları, eğitim yapılanması içerisinde "bölge imamı", "ilçe imamı", "yurt müdürü", askeri mahrem yapılanmasında "öğretmen ve doktor" gibi çeşitli konumlarda yer alarak örgüt içi iletişim araç ve yöntemlerini kullanan, örgüt talimatlarıyla Bank Asya hesaplarına para yatıran, mahrem imamlarla ve örgütle iltisaklı yapılarla iletişim halinde olan, KHK ile kapatılan dernek ve STK üyeliği bulunan ve halen görevde olan astsubayların bulunduğu 81 şüpheli yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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