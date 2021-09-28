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ANKARA

FETÖ'nün savunma sanayii yapılanmasına operasyon: 26 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin savunma sanayii alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 26 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika FETÖnün savunma sanayii yapılanmasına operasyon
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden örgütün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yapılan çalışmalarda 3’ü halen görevde 10’u daha önce ilişiği kesilmiş olan, çoğunluğu; elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olmak üzere 13, örgütün emniyet teşkilatına sızmış mahrem yapılanması içerisindeki polis eşlerine ‘sohbet ablalığı’ adı altında örgütsel toplantı yaptıkları tespit edilen yapılan HTS analiz çalışmaları sonucu ByLock kullandıkları anlaşılan 13 olmak üzere toplam 26 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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