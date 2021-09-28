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ANKARA

FETÖ’nün Siber Mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarına operasyon: 5 gözaltı

Ankara polisi FETÖ’nün Siber Mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
FETÖ’nün Siber Mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarına operasyon: 5 gözaltı
Arşiv

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığı ile koordineli çalışma başlatıldı.

Çalışmada savunma sanayi alanında faaliyet gösteren (TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı) kurum ve kuruluşlar bünyesinde çalışmış 3'ü aktif görevde, 10’u daha önce ilişiği kesilmiş 13 şüpheli belirlendi.

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Çoğunluğu elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olan şüphelilerin, büfe/ankesörlü hatlardan 'mahrem imam'larla haberleştikleri tespit edildi. Şüphelilerden birinin 'mahrem imam'la görüştüğü telefon hattı üzerinden 'ByLock' kullandığı da anlaşıldı.

Örgütün emniyet teşkilatına sızan 'mahrem yapılanma' içinde de 13 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin polis eşlerine ‘sohbet ablalığı’ adı altında örgütsel toplantı yaptıkları, HTS analiz çalışmaları sonucunda da 'ByLock' kullandıkları saptandı. Toplam 26 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesine yönelik 13 şüphelinin yakalanması için düzenlediği operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Savunma sanayi kuruluşlarına sızan örgüt mensuplarının devlet sırrı kapsamında yürütülen projelerde görev almadığı belirtilirken, diğer firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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