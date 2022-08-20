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GAZİANTEP

Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda feci kaza: 16 ölü, 21 yaralı var

Gaziantep'in Nizip ilçesinde katliam gibi bir kaza gerçekleşti. Yolcu otobüsü, ambulans, itfaiye aracı ve gazetecilerin canlı yayın aracının karıştığı zincirleme kazada 16 kişi yaşamını yitirirken 21 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 3 itfaiyeci, 4 sağlık personeli ve 2 gazeteci de bulunuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Koca, "8’i ağır, 22 yaralı var. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştır, tedavileri devam ediyor." dedi.

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Haber Merkezi AA
Gaziantep- Nizip Otoyolunda feci kaza: 16 ölü, 21 yaralı var
Gaziantep'te katliam gibi kaza.

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana geldi. Bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA

Ekipler, kazazedelere müdahale etmek için araçlarını otoyola durdurdu. Bu sırada bir yolcu otobüsü, ambulans, itfaiye ve İHA’nın canlı yayın aracına çarpıp devrildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye sağlık ekibi yönlendirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

DHA

İHA muhabirleri yardım etmek için durdu

Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver
İHA çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver

Vali Gül: 16 ölü 21 yaralı var

Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TAG Otoyolu Gaziantep- Nizip Arası 20. km’de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 16 vatandaşımız vefat etmiş, 21 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi.

AA

Bakan Soylu: Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Nizip Otoyolundaki kazaya ilişkin olarak, "2 sağlık görevlisi, 2 İHA muhabiri, 3 itfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 16 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başımız sağ olsun. Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 Sağlık Görevlisi, 2 İHA Muhabiri, 3 İtfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin'den kaza açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kazayla ilgili bir açıklamada bulundu. Şahin, "Gaziantep-Nizip arası otoyolda ambulans, otobüs ve kurtarma ekibinin yer aldığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personelimiz, 2 sağlık personelimiz, 2 basın mensubumuz olmak üzere 16 vatandaşımız vefat etmiş, 21 vatandaşımız yaralanmıştır. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Gaziantep-Nizip otoyolunda gerçekleşen elim kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun…

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED): Gaziantep'te İhlas Haber Ajansı (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu iki gazeteci arkadaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. Kazada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Emine Erdoğan: "Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen elim kaza sonucu 16 vatandaşımızın vefatından büyük bir teessür duydum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum."

Bakan Koca: "Gaziantep’teki kazada 8’i ağır, 22 yaralı var. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştır, tedavileri devam ediyor."

TBMM Başkanı Şentop: "Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elîm kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 16 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Gaziantep'te meydana kaza sonrası 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda feci kaza: Olay yerinden ilk görüntüler
OYNAT 00:49
Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda feci kaza: Olay yerinden ilk görüntüler
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı var
FOTOĞRAF 54
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Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
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Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti.
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Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi.
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Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TAG Otoyolu Gaziantep- Nizip Arası 20. km’de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 16 vatandaşımız vefat etmiş, 21 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Title
Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
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Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı var
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı. Katliam gibi kazadan ilk görüntüler de geldi.
Türkiye parmakla gösteriliyor

Türkiye parmakla gösteriliyor

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