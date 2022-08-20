Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda feci kaza: 16 ölü, 21 yaralı var

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep- Nizip Otoyolu’nda meydana geldi. Bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA

Ekipler, kazazedelere müdahale etmek için araçlarını otoyola durdurdu. Bu sırada bir yolcu otobüsü, ambulans, itfaiye ve İHA’nın canlı yayın aracına çarpıp devrildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye sağlık ekibi yönlendirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

DHA

İHA muhabirleri yardım etmek için durdu

Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de olay yerinde hayatını kaybetti.

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İHA çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver

Vali Gül: 16 ölü 21 yaralı var

Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “TAG Otoyolu Gaziantep- Nizip Arası 20. km’de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 16 vatandaşımız vefat etmiş, 21 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi.

TAG otoyolu Gaziantep-Nizip arası 20. Km’de otobüs,kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre;

3 itfaiye personeli,

2 sağlık personeli,

2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş,22 vatandaşımız yaralanmıştır.



Milletimizin başı sağ olsun — Davut GÜL (@gul_davut) August 20, 2022

AA

Bakan Soylu: Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Nizip Otoyolundaki kazaya ilişkin olarak, "2 sağlık görevlisi, 2 İHA muhabiri, 3 itfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 16 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başımız sağ olsun. Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 Sağlık Görevlisi, 2 İHA Muhabiri, 3 İtfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Başımız sağ olsun.



Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre;

2 Sağlık Görevlisi, 2 İHA Muhabiri, 3 İtfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. + REKLAM August 20, 2022

Başkan Şahin'den kaza açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kazayla ilgili bir açıklamada bulundu. Şahin, "Gaziantep-Nizip arası otoyolda ambulans, otobüs ve kurtarma ekibinin yer aldığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personelimiz, 2 sağlık personelimiz, 2 basın mensubumuz olmak üzere 16 vatandaşımız vefat etmiş, 21 vatandaşımız yaralanmıştır. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Gaziantep-Nizip arası otoyolda ambulans, otobüs ve kurtarma ekibinin yer aldığı kazada ilk belirlemelere göre;

3 itfaiye personelimiz, 2 sağlık personelimiz, 2 basın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır.



Milletimizin başı sağ olsun. — Fatma Şahin (@FatmaSahin) August 20, 2022

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Gaziantep-Nizip otoyolunda gerçekleşen elim kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun…

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Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED): Gaziantep'te İhlas Haber Ajansı (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu iki gazeteci arkadaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. Kazada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Emine Erdoğan: "Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen elim kaza sonucu 16 vatandaşımızın vefatından büyük bir teessür duydum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum."

Bakan Koca: "Gaziantep’teki kazada 8’i ağır, 22 yaralı var. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştır, tedavileri devam ediyor."

8’i ağır, 22 yaralı var. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştır, tedavileri devam ediyor. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; yakınlarına, sağlık camiasına, itfaiye teşkilatına, basın camiasına başsağlığı diliyorum. REKLAM August 20, 2022

TBMM Başkanı Şentop: "Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elîm kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 16 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Gaziantep'te meydana kaza sonrası 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı.



Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.



Başımız sağ olsun. REKLAM August 20, 2022