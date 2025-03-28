Gaziantep'te 2 bin 823 depremzede aile bayramı evlerinde geçirecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçe merkezinde 4 bin 200, kırsalda 1300 olmak üzere 5 bin 500 kalıcı konut ve köy evi planlandı. Yapımı tamamlanan 4 bin konutun anahtarları, kura çekimlerinin ardından hak sahiplerine teslim edildi. Şu ana kadar anahtarını alan 2 bin 823 depremzede aile, TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlarına ve köy evlerine yerleşti.





Atatürk Mahallesi'ndeki yeni evlerine yerleşen ve depremden sonra ilk kez Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen 5 çocuk annesi İslim Karakuş (44), "Depremde yıkılan evimizde aile olarak sağ kurtulduk ama 8 yakınımızı kaybettik. Bu bizim evimizde ilk bayramımız olacak. Depremin ardından, ilk bayramı çadırda, diğer bayramları ise konteynerde geçirdik. Şimdi kendi evimizde bayrama gireceğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Kayabaşı Mahallesi'nde İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu'nun elinden yeni evinin anahtarını alan Tenzile ve Mehmet Koç çifti de büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emek verenlere teşekkür ederiz. İki yıl sonra evimizde çifte bayram yaşayacağız" diye konuştu.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için hummalı çalışma yürütüldüğünü ve şu ana kadar ilçede 4 bin hak sahibine anahtarlarının teslim edildiğini söyledi. Şu ana kadar 2 bin 823 ailenin yeni evlerine yerleştiğini anlatan Kaymakam Soylu, en kısa sürede tüm konutların tamamlanarak depremzedelerin yeni evlerine yerleşeceğini kaydetti.







