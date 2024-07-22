Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı: 21 yaralı

Gaziantep'teki kaza, sabah saatlerinde 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kamil Şerbetçi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Orhan D.'nin kullandığı 27 S 1213 plakalı servis minibüsü ile ile karşı yönden gelen Osman E. yönetimindeki 27 S 9493 plakalı minibüs bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Osman E.'nin kullandığı minibüs park halindeki TIR'a çarparak durdu.