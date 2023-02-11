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Gaziantep'te yıkılan bir bina için 'kolon kesildi' iddiası: İki kişi gözaltında

7.7'lik ilk depremde yıkıma uğrayan Gaziantep'teki 12 katlı Emre Apartmanı'nın kolonlarınn kesildiği yönündeki iddia sonrası iki kişi gözaltına alındı.

11:17 . 11/02/2023 Cumartesi
AA
Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı

Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.


İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.


Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.


22 daireden oluşan ve 12 kattan oluşan binanın ''dönerek'' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtildi.

Yaklaşık 92 saattir aralıksız süren arama kurtarma çalışmalarının ilk gününde 2 kişinin canlı çıkarıldığı enkazda, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tüm çabalara rağmen henüz sağ kurtarılan olmazken, şikayetçi olunan binanın enkazından ise incelme başlatıldı. Savcılığın inceleme yapacak olması nedeniyle, bugüne kadar enkazdan çıkartılan moloz yığınların kamyonlara yüklenmeyeceği, savcılığın yapacağı incelemelerin ardından kaldırılabileceği öğrenildi.





#DEPREM
#Gaziantep
#kolon
19 dakika önce
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Gaziantep'te yıkılan bir bina için 'kolon kesildi' iddiası: İki kişi gözaltında
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