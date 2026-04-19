Gaziantep’te yoğun yağış sonrası kerpiç bina çöktü: 2 yaralı

12:3819/04/2026, Pazar
IHA
Olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde yoğun yağış sonrası 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kalan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken enkazda başka kimsenin olmadığı belirlendi.

Olay, Nizip ilçesi Pazar Cami Çay sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası 2 katlı eski bir bina çöktü. Çökme sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler çökme sırasında binada bulunan karı-koca Mehmet B. ile Zeynep B.yi ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu enkazda başka birilerinin bulunmadığı tespit edildi.



15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Emekli maaşı banka promosyon kampanyaları: En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?