Gaziantep'teki rüşvet operasyonunda 8 tutuklama

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte rüşvet suçuna yönelik operasyon yaptı.

Operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda 2 tüfek, 1 tabanca, 19 çeyrek altın, 130 bin TL, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.