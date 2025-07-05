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Gaziosmanpaşa'da okul servisiyle drift atan sürücüye 57 bin 645 lira ceza kesildi

Gaziosmanpaşa'da okul servisiyle drift atan sürücüye 57 bin 645 lira ceza kesildi

16:325/07/2025, Saturday
AA
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Söz konusu 34 LGE 229 plakalı aracı kullanan sürücünün Ö.D. olduğu tespit edildi.
Söz konusu 34 LGE 229 plakalı aracı kullanan sürücünün Ö.D. olduğu tespit edildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir okul servisinin trafikte tehlikeli hareketler yaparak drift attığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Cep telefonuyla kaydedilen anlar üzerine harekete geçen ekipler, sürücüyü kısa sürede tespit etti. Toplam 57 bin 645 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu, hakkında adli işlem başlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da okul servisiyle drift atan sürücüye 57 bin 645 lira ceza uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün okul servisiyle drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Söz konusu 34 LGE 229 plakalı aracı kullanan sürücünün Ö.D. olduğu tespit edildi.


Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak", "yetersiz ehliyet", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 57 bin 645 lira para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı.


Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücünün kullandığı araçla drift attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.




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