Gaziosmanpaşa'da özel gereksinimli çocuğu darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, bir çocuğun darbedildiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayın 24 Haziran'da Karayolları Mahallesi'nde gerçekleştiğini tespit etti.

Yapılan incelemede, özel gereksinim raporu bulunan E.S.K'nin (13) Yenimahalle metro durağı civarında yürüdüğü sırada tanımadığı bir kadına yanlışlıkla çarpması sonrası, kadının yanındaki kişi tarafından darbedildiği belirlendi.