İstanbul’da yaşayan 23 yaşındaki Gazzeli Şeza El Kafarneh, Gazze’de yaşayan ailesinden 5 gündür haber alamadığı için kalp krizi geçirip vefat etti. Şeza’nın abisi Muhammed Nasır Kafarneh, “7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşananlar bizleri çok etkiledi. Orada ailelerimiz ve arkadaşlarımız var, iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Elimizden bir şey gelmediği için korku ve kaygı içerisinde günlerimizi geçiriyoruz. Şeza’da yaşananları gördüğü için çok etkileniyordu. Ailemizden 5 gün izin alamadığı için bu korkuları onun aniden kalp krizi yaşamasına neden oldu. Şeza çok naif ve kırılgan bir insandı. Bizler artık orada yaşananlarla kendimizi kötü hissediyoruz.” dedi.

Kafarneh, “Hepimiz ailelerimize ve arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. 7 Ekim’den bu yana o kadar zor bir durumun içindeyiz ki elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ailelerimizin orada, en temel ihtiyaçlarının bile olmaması bizleri çok üzüyor. Bütün ailemiz ve akrabalarımız orada ve onlarla iletişim kurduğumuzda bizlere orada büyük bir felaketin yaşandığını söylüyorlar. Son 5 gün içerisinde ailemizden bilgi alamadığımız için kardeşim çok tedirgin oldu. Sürekli ağlıyor ve dua ediyordu. Ben elimden geldiğince onu sakinleştirmeye çalıştım fakat onun yüreği sızlıyordu. Naif bedeni bu kadar acıya dayanamadı ve üzüntüden kalp krizi geçirdi. Şeza’nın cenazesine çok sayıda sevenleri katıldı. Kardeşim şehit oldu, Rabbim bizlere zaferi nasip edecek.” dedi. Abi Kafarneh, kardeşinin vefatının ardından dün ailesine ulaşabildiğini, hayatta ve durumlarının iyi olduğunu öğrendiğini ifade etti. Şeza’nın arkadaşı olan Dr. Ebu Vesim Eş-Şebab da “Bizim bütün akrabalarımız ve ailemiz orada yaşıyor. Ne Gazze’ye girebiliyoruz ne de Gazze’den insanlar çıkabiliyor şu an tamamen soykırım yapılıyor. Bizler oradaki haberleri izledikçe mahvoluyoruz, elimizden geldiğince orada yaşananları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Fakat artık dayanılmayacak boyutta sıkıntılar yaşıyoruz. Biz Şeza’nın acılarını gördüğümüz için onun şehit olduğunu söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.