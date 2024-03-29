Gazze'deki gönüllü Türk cerrahtan çağrı: Ya siz de gelin ya ilaç gönderin

Gazze'de 18 Mart'tan bu yana gönüllü hekim olarak çalışan çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, Türkiye ve dünyadaki meslektaşlarına çağrıda bulunarak ya bölgeye gelip hizmet etmelerini ya da yardım göndermelerini söyledi. Kamacı, Diyarbakır'dan Gazze'ye nasıl gönüllü geldiğine ve Gazze'deki çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.





İNANCIM BENİ BURAYA GETİRDİ

Gazze'ye Ürdün Rahma Derneği ve Avrupa Filistinli Hekimler Derneğinin organizasyonuyla, 25 kişilik ekiple Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'ndan ulaştıklarını belirten Kamacı, buraya kendisini getiren şeyin hem inancı hem de insani ve vicdani sorumluluğu olduğunu söyledi. Kamacı, Gazze Avrupa Hastanesi'nde çalıştıklarını, Gazze'deki hastanelerin çoğunun yıkık durumda olduğunu dile getirerek, "Ameliyat yapılabilen iki-üç hastane var. Burada şartlar çok kötü, ameliyathane salonları kısıtlı, acil hastalar çok fazla. Her gün acile onlarca yaralı getiriliyor. Bunlardan en acil, hayati riski en yüksek olanlara müdahale edilebiliyor. Acil olmayan ameliyatlar, hem ameliyat salonunun olmaması hem de tıbbi malzeme stoklarının sınırlı olması nedeniyle acil hastalara saklanmak üzere bekletiliyor, sadece acil ameliyatlar yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.





YÜREK KALDIRMAYAN MANZARALAR

Kamacı, burada bulunmanın televizyonda izlemekten farklı olduğunu kaydederek, "Sağlıkçıyız, alışkınız bu işlere ama ona rağmen hakikaten insanın yüreğinin kaldırmayacağı manzaralar var." dedi. Yanlarında getirdikleri tıbbi malzemelerle günü kurtarabildiklerini söyleyen Kamacı, tıbbi malzeme ihtiyacının olduğunu vurguladı. Kamacı, şöyle devam etti: "Buradan Türkiye'deki ve dünyadaki meslektaşlarıma bir çağrıda bulunmak istiyorum: Özellikle sağlıkçı olarak burada ciddi sağlıkçı, uzman hekim ve tıbbi malzemeye ihtiyaç var. Gelebilme imkanı olanlar, özellikle travma cerrahisi konusunda uzman hekimler, buraya gelip hizmet etmeye, gelemeyenler tıbbi malzeme toplayıp göndermeye çalışsınlar."





GELMEK İSTEYEN ÇOK DOKTOR VAR

Gazze'ye gitmek isteyen çok sayıda Türk hekimin bulunduğunu belirten çocuk cerrahisi uzmanı Kamacı, "Buraya gelmeye gönüllü, şu anda hazır yüzlerce hekim mevcut. Hazırda bekliyor. Listeleri hazır. 'Yeter ki bize yolları açsınlar.' diyen yüzlerce bekleyen hekim arkadaşımız var." ifadelerini kullandı. Kamacı, şöyle konuştu: “Burada sadece insanlar değil aynı zamanda insanlık öldürülüyor. En fazla çocuklar öldürülüyor. Savaşın en fazla ancak yetim sayısının belki en az olduğu yer Gazze olabilir çünkü çocuklar yetim kalamıyor, ölüyorlar. En çok acile gelen ve kayıp verdiğimiz maalesef çocuklar."



