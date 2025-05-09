Gazze'deki Türk ailelerden tahliye çağrısı

Osmanlı döneminde Gazze’ye yerleşen Türk kökenli 10 aile, bölgede artan saldırılar ve ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle Türkiye’den yardım talep etti. Bu aileler adına Dışişleri Bakanlığı’na tahliye dilekçesi gönderen Ağa ailesi, Gazze’deki Türk varlığının korunması için geçici destek istedi.





OSMANLI'NIN MİRASINI TEMSİL EDİYORUZ

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırıları, Gazze’de hayatı neredeyse durma noktasına getirdi. Gazze'nin farklı noktalarında yaşayan Ağa, Çorbacı, Haznedar, Kazak, Terzi, Bayraktar, Aşçı, Handakçı, Türkmen ve Soydan soyadlarını taşıyan aileler, Osmanlı'dan bu yana bölgede varlık gösteriyor. Aileler, savaş sürecinde ellerindeki tarım arazileri ile ev ve mülkleri gönüllü olarak Gazze halkının kullanımına açtı. Bu arazilerde kurulan revir, sahra hastanesi ve çadır alanları sivillere hizmet verdi. Ağa ailesi fertlerinden Halil El-Ağa, Türkiye’ye gönderdikleri dilekçeye ilişkin olarak, “Bizler Gazze’de Osmanlı'nın mirasını temsil ediyoruz. Bu zorlu günlerde bu mirası yaşatabilmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var” dedi.





ARTIK YAŞAM SÜRDÜRÜLEMEZ NOKTAYA GELDİ

Gazze’deki Türk ailelerin geçmişte yönetimde önemli görevlerde bulunduğunu belirten El-Ağa, “Büyükannem bizimle Türkçe konuşurdu.

Aile içinde bu dilin yaşaması için özen gösterilirdi. Geleneklerimizi koruduk, elimizden gelen tüm yardımı da Gazzeli kardeşlerimizle paylaştık. Ancak savaşın geldiği noktada artık yaşam sürdürülemez hale geldi” ifadelerini kullandı. Halil El-Ağa, Türkiye'den geçici tahliye desteği beklediklerini de vurgulayarak “Bu toprakları terk etmek istemiyoruz. Ancak Osmanlı’nın bize bıraktığı bu mirası yaşatmaya devam edebilmek için şimdi desteğe ihtiyacımız var” dedi.



