Gazzeli Eyüp yeni gözlüğüne kavuştu

Gözlüğüne kavuşan küçük çocuğun mutluluğu yüzüne yansırken, Eyüp Cündi duygularını Yeni Şafak’a anlattı. Gözlüğü kırılınca çok üzüldüğünü söyleyen Cündi, “Yeniden nasıl gözlük alacağımızı bilmiyordum. Bana uzatılan yardım eli sayesinde yeniden gözlüklerim oldu” dedi. Büyüdüğünde doktor olmak istediğini belirten Cündi, “En büyük hayalim doktor olmak. Hastalara yardım etmek, insanların acılarını hafifletmek. Bana destek olan insanlar gibi ben de bir gün ihtiyaç sahiplerine destek olmak, onların yüzünü güldürmek istiyorum. Türkiye'de beni düşünen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eyüp'ün babası Ali Cündi de, “Yardım için bize Türk dernekleri ulaştığında, büyük sevinç ve umut hissettim. Bu zor şartlarda yanımızda duran insanların olduğunu görmek, insana güç veriyor. Türkiye bize yalnız olmadığımızı hissettiriyor. Bu destek ve dayanışma çok kıymetli. Türkiye’de bizi düşünen herkese teşekkür ederim. Desteğiniz ve dayanışmanız sayesinde yalnız olmadığımızı hissediyoruz” diye konuştu. Şefkateli Derneği Gazze Temsilcisi Yusuf Aram ise, şöyle konuştu: “Eyüp, 5 kardeşiyle şu anda bir çadırda kalıyor. Eyüp, molozların arasında yürürken net göremediği için kayıp düşmüş. Bu esnada da gözlüğü kırılmış. Kendisine yeni gözlük temin ettik. Ayrıca tedavisinin düzenli şekilde devam edebilmesi için maddi destek sağladık.”