Gazze’ye ikinci abluka

Gazze’de yürüttüğü soykırım savaşında yüzbinlerce sivilin canına kasteden İsrail, diğer ABD yardımıyla kentteki Filistinlileri boğma planını hayata geçiriyor. Daha önce sözde “insani koridor” kılıfıyla işgalci gücün Batı Şeria ile Gazze arasındaki bağlantıyı koparmayı, Flistinlilere ait enerji kaynaklarına el koymayı ve kentte yaşayanları sosyal hayattan izole etmeyi hedefleyen insanlık dışı planı gün yüzüne çıkmıştı. Son olarak ABD Başkanı Biden, Gazze’ye karadan yardımların kesilmesinin önünü açacak İsrail planını destekleyen, “Gazze kıyısına sözde geçici liman” projesini hayata geçireceğini duyurdu. Söz konusu plan doğrultusunda Beyt Hanun (Erez), Refah ve Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) sınır kapıları bypass edilecek ve Gazze’nin Mısır ile bağlantısı da kesielecek.

PLANI BIDEN DUYURDU

Bölgeye insani yardım girişine müsaade etmeyen, hatta giren yardım tırlarını yem olarak kullanan ve bölgeye gelen Filistinlilere ateş açan İsrail’in insanlık dışı tutumuna ABD yönetiminden destek geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında, İsrail’in karadan yardımlara müsaade etmemesini gerekçe göstererek, sözde geçici liman için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

RUM KESİMİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

Görünürde Gazze’ye yardım bahanesi öne sürülen ama gerçekte Filistin’den koparma amacı taşıyan planın koç başı ise, İsrail’in Akdeniz’deki kararkolu olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) kontrolündeki Larnaka limanı olacak. Masaya yatırılan plana göre Gazze’ye nakledilmesi gereken su, gıda ve ilaç gibi tüm insani ihtiyaçların, limanda oluşturulacak özel bir bölgede toplanması ve burada İsrailli yetkililerin kontrolünden geçtikten sonra Gazze’ye nakledilmesi planlanıyor. Biden’ın konuşmasından önce basına demeç veren ABD yönetiminden üst düzey yetkililer, söz konusu liman vasıtasıyla gemilerle bölgeye yardım sağlanacağını belirtti. Liman’ın İsrail ile kooridneli işletileceğini kaydeden yetkililer, sevkiyatlarının Larnaka Limanı üzerinden yapılacağını söyledi.

KARA BAĞLANTISINI KESECEK

Söz konusu planın hayata geçmesiyle, İsrail’in üzerindeki “Karadan yardımlara izin ver” baskısının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu suretle işgalci güç, karadan sınır kapılarını tamamen kullanıma kapatacak. Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin Batı Şeria ve Mısır’la, dolasıyla dünya ile bağlantısını kesecek. Sözde geçici liman vasıtasıyla Gazze kıyılarında tek otorite haline gelmeyi hedefleyen işgalci güç, Akdeniz’de Gazze kıta sahanlığında, Filistinlilere ait olan enerji kaynaklarını da gasp edecek. Gazze kıyı şeridinde yaklaşık 4 milyar dolarlık doğalgaz rezervi yakın zamanda tespit edilmişti. Gazze açıklarında tespit edilemeyn milyarlarca dolarlık doğalgaz rezervi olduğu düşünülüyor.

VON DER LEYEN DOĞRULADI

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, de Kıbrıs'tan Gazze Şeridi'ne insani yardımlar için planlanan deniz koridorunun bu haftasonu faaliyete geçmesini beklediğini açıkladı.GKRY ziyareti sırasında Larnaka Limanı’nda konuşan Von der Leyen, "Şu an bu koridoru açmaya çok yakınız. Bu Cumartesi ya da Pazar açılmasını umuyoruz" dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de planın bir parçası olduğunu kaydeden Von der Leyen, "Kıbrıs deniz koridorunu Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD olarak birlikte açıyoruz" ifadesini kullandı.

BM:ÖNEMLİ OLAN KARADAN YARDIM

İsrail ve ABD’nin Gazze’yi tecrit planıyla ilgili açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası toplumun Gazze'ye kara yoluyla büyük ölçekli yardım ulaştırmaya odaklanması gerektiğini bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin en başından beri kara yardımına odaklandığını, Gazze'nin kuzeyine planlanan 24 misyondan ise sadece 5'inin gerçekleşebildiğini anlattı.

Biden’dan katliam itirafı

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında itiraf niteliğinde bir açıklama yaparak, “Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü” dedi. "İsrail'in Hamas'ın ardından sonuna kadar gitmeye hakkı var" diyen Biden, "Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu. 30 binden fazla Filistinli öldürüldü ve bunların çoğu Hamas üyesi değil. Binlerce ve binlerce kadın ve çocuk öldürüldü, erkek ve kız çocukları yetim kaldı" şeklinde konuştu.

Trump’a yüklendi

Biden 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde muhtemel rakibi Donald Trump'ı hedef aldı ve kendi politikalarının ülkenin önünü açtığını savundu. "Benden önceki başkan, eski Cumhuriyetçi Başkan, Putin'e ne isterse yapabileceğini söylüyor. Eski bir Amerikan Başkanı bir Rus lidere boyun eğiyor. Bu kabul edilemez ve tehlikeli bir şey" diyen Biden, Trump’ın 6 Ocak Kongre Baskını’nda halkı tahrik ettiğini iddia etti.











